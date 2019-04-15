Yeni tutkusu resim
ÜNLÜ oyuncu Furkan Andıç, resim yapmaya başladı. “Kardeş Çocukları” dizisinde rol alan oyuncu, setten arta kalan zamanlarını yeni hobisine ayırıyor.
Evine resim atölyesi yaptıran oyuncu, yağlıboya çalışmalarına hız verdi. İleride bir resim sergisi açmak isteyen oyuncunun bir diğer tutkusu da müzik. Şan eğitim alan Andıç, saksafon derslerine başladığını da söyledi.
BeMan dergisi için tamirci kıyafetleri ile objektif karşısına geçen Furkan Andıç, bu haliyle sosyal medyada ünlü aktör James Dean’e benzetildi.
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