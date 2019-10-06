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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.10.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Yeni sezon tarihi belli oldu: Savaşçı yeni sezonu ne zaman başlıyor?

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Yeni sezon tarihi belli oldu: Savaşçı yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi’nin hikayesini anlatan Savaşçı, 4. sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Savaşçı yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Savaşçı yeni sezonuyla 13 Ekim Pazar günü kaldığı yerden devam edecek. Savaşçı dizisinin 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecektir.

YENİ SEZONDA EKİBE YENİ İSİMLER

Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden ünlü Kılıç Timi’nin hikâyesini anlatan Savaşçı’nın ekibine yeni oyuncular katıldı.

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı diziye Usta oyuncu Zerrin Sümer, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı dahil oldu.

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