Yeni sezon tarihi belli oldu: Savaşçı yeni sezonu ne zaman başlıyor?
Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi’nin hikayesini anlatan Savaşçı, 4. sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Savaşçı yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Savaşçı yeni sezonuyla 13 Ekim Pazar günü kaldığı yerden devam edecek. Savaşçı dizisinin 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecektir.
YENİ SEZONDA EKİBE YENİ İSİMLER
Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden ünlü Kılıç Timi’nin hikâyesini anlatan Savaşçı’nın ekibine yeni oyuncular katıldı.
Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı diziye Usta oyuncu Zerrin Sümer, Serkan Kuru, Ogeday Girişken, Bahadır Buyruk, Gökçen Gökçebağ ve Seçil Buket Akıncı dahil oldu.
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