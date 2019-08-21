Yeni sezon tanıtımı geldi - Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?
Müge Anlı'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı, tarih bilgisi geldi. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan gündüz kuşağı programı Müge Anlı, 21 Haziran tarihinde sezon finali yapmıştı. Peki, Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçileri yeni sezon araştırmalarına başlamıştı, beklenen açıklama yayınlanan tanıtımla geldi.
Müge Anlı, yeni sezona ATV ekranlarında 2 Eylül Pazartesi günü merhaba diyecek.
Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam edecek.
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