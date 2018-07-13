Yeni rolü belli oldu
‘Vatanım Sensin’de performansıyla beğeni toplayan Miray Daner, ‘Bir Litre Gözyaşı’ dizisinde rol alacak.
‘Vatanım Sensin’ dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, ilk başrolünü kaptı.
Genç yetenek önümüzdeki sezon ‘Bir Litre Gözyaşı’ isimli dizide oynayacak. MF yapımın yeni sezonda yayına girecek Japon draması “Ichi Rittoru No Namida” uyarlamasında yer alacak olan Daner için erkek partner arayışına girildi. Görüşmeler kapalı kapılar ardında gerçekleşirken yapım şirketinin Mert Yazıcıoğlu ve Ekin Koç üzerinde durduğu öğrenildi. Her iki isim de henüz bir anlaşma imzaladı. Dizi omurilik hastası genç bir kızın hayatını konu alıyor.
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