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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
11.05.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Yeni Gelin'in 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Nazgül ve Kağan’ın yeni doğan bebeklerine isim aranıyor

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Yeni Gelin'in 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Nazgül ve Kağan’ın yeni doğan bebeklerine isim aranıyor

Cumartesi akşamları ekranlara gelen Yeni Gelin dizisinin 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni Gelin dizi yayınlanan 49. bölüm 2. fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bozokların, Nazgül ve Kağan’ın yeni doğan bebekleri için isim yarışına girdiği görülüyor. Peki, Yeni Gelin'in 49. bölümde neler olacak? Yeni Gelin'in yeni bölüm fragmanında başka neler var?

Yeni Gelin dizisinin 49. bölüm fragmanında ortalık yine karışıyor. Yeni Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça komik dakikalar yaşatacak. Yeni bölümünde, Bozoklar'ın yeni torununa isim bulma heyecanı yaşanıyor. İşte, Yeni Gelin'in 49. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

YENİ GELİN 49. BÖLÜM FRAGMANLARI

Başrollerinde Jessica May, Tolga Mendi, Mustafa Avkıran ve Dağhan Külegeç gibi isimlerin yer aldığı Yeni Gelin dizisinin merakla beklenen 49. bölümüne ait 2. fragman yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Yeni Gelin'in dizisinin ekranlara gelecek olan son bölümünde, Nazgül’ün oyunla başlayan doğum serüveni gerçeğe dönmüş, Bozok’lar yeni torunlarını kucaklarına almıştır. Konağa gelen yeni bebek, beraberinde yeni umutlar getirse de Bozok Konağı’nı sıkıntılı günler beklemektedir. Çünkü Kalender Ağa, ortadan kaybolmuştur. Kimse nerde olduğunu bilmemektedir.

Fakat şimdilik konağın, Kalender Ağa’dan daha büyük sorunları vardır. Afet’in sırrını herkes öğrenmiştir. Konaktakiler bunun şokunu atlatamamışken davetsiz bir Tanrı misafirini kapılarının önünde bulurlar. Bu misafir, Afet’in yarasına bir nebze de olsa merhem olmuştur.

Öte yandan, Kaynanalar, bütün enerjilerini Kalender Ağa’yı bulmaya harcayacakken öncelikleri değişir. İlk hedefleri Gökhan’ın çocuk sahibi olmasını sağlamaktır. Bunun için, Kalender Ağa’nın yokluğunu fırsat bilip bir yarışma düzenlerler. Yarışmadan da umduğunu bulamayan kaynanalar, başka planlar yapacakken Ayşe herkesten önce davranır. Ayşe’nin emrivakisi konakta şok etkisi yaratır. Afet, bir yol ayrımının başındadır. Ya her şeyi bırakıp gidecektir ya da yaşanan her şeyi sineye çekecektir. Fakat kimsenin hesaplayamadığı bir üçüncü seçenek daha vardır. Afet, neyi seçecektir? 

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Yeni Gelin dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 48. bölümünde, Bozok erkekleri eşlerine ders vermek için konağı terk etmiş, Baran’ın konağında ufak çaplı bir tatil yapmaktadırlar. Bu sırada eşleri, onları çok başka bir yerde bilmekte ve geri getirmenin yollarını aramaktadırlar. Kocalarını yabancı kadınlara kaptırmaya niyetleri yoktur. Herkes sevdiğini döndürmek, kendini affettirmek için dalavereye başvurunca Baran da onlardan eksik kalmaz. Şirin’i can evinden vuracağı bir oyun kurmanın peşine düşer. Fakat oyun tersine döner.

Baran, kendi kurduğu tezgâhın kurbanı olur. Kurduğu oyunun içine düşen sadece Baran değildir. Bozok gelinleri, kocalarının çevirdiği dolapları öğrenince vakit kaybetmeden karşı atağa geçer. Bu sefer en büyük kozlarını oynayacak, Nazgül’ün son zamanlardaki en büyük silahını, hamileliğini kullanacaklardır. Fakat Bozok Konağı’nda kullanılan her silah gibi bu da ters teper. Çünkü gelinlerin adı bir kez yalancı çobana çıkmıştır. Ne yapsalar da erkekleri kendilerine inandıramazlar. Fakat Kağan karısına inanmamanın faturasını çok ağır bir şekilde ödeyecektir.

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