Yeni Gelin'in 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Bozok erkeklerinin yalanı ortaya çıktı

Yeni Gelin dizisinin 47. bölüm fragmanında ortalık yine karışıyor. Yeni Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça komik dakikalar yaşatacak. Ekranların samimi dizisi Yeni Gelin'in yeni bölümünde, Bozok Konağı; yeni bir savaşa er meydanı olmuştur. Gelinler, büyük bir taarruz hazırlığındadır. Bu yaptıklarını, kocalarının burnundan fitil fitil getireceklerdir. İşte, Yeni Gelin'in 47. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

YENİ GELİN 47. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Jessica May, Tolga Mendi, Mustafa Avkıran ve Dağhan Külegeç gibi isimleirn yer aldığı Yeni Gelin dizisinin merakla beklenen 47. bölümüne ait 2. fragman yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm 1. fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yeni Gelin'in dizisinin ekranlara gelecek olan son bölümünde, Bozok Konağı; yeni bir savaşa er meydanı olmuştur. Gelinler, büyük bir taarruz hazırlığındadır. Bu yaptıklarını, kocalarının burnundan fitil fitil getireceklerdir. Gelinler, bütün mesaisini kocalarına verecekleri cezayı, yapacakları işkenceyi, ödetecekleri bedeli düşünmeye harcarlar. Kocalarına temiz bir sopa çekmeyle yetinmeyen gelinler, başka yöntemlere başvurmaya karar verir.

Konakta büyük bir grev başlatırlar. Grevleri yeterince destek görmeyince bu sefer başka ceza yollarını düşünmeye koyulurlar. Bozok Konağı; yeni bir savaşa er meydanı olmuştur. Gelinler, büyük bir taarruz hazırlığındadır.

Bu yaptıklarını, kocalarının burnundan fitil fitil getireceklerdir. Gelinler, bütün mesaisini kocalarına verecekleri cezayı, yapacakları işkenceyi, ödetecekleri bedeli düşünmeye harcarlar. Kocalarına temiz bir sopa çekmeyle yetinmeyen gelinler, başka yöntemlere başvurmaya karar verir. Konakta büyük bir grev başlatırlar. Grevleri yeterince destek görmeyince bu sefer başka ceza yollarını düşünmeye koyulurlar.

Kaynanaların ise gündemi farklıdır. Kalender Ağa’nın herkesten saklayıp yalnızca Kamil’e söylediği bir sırrın olduğunu öğrenmişlerdir. Bu sırrın ne olduğunu öğrenmeden tabi ki rahat edemeyeceklerdir. Sırrın açığa çıkması için Kamil’in konuşması, bunun için de Kötü Kamilla’nın sahalara dönmesi gerekmektedir. Kaynanalar, Kamilla’nın derinlere gömdüğü Kötü Kamilla’yı çıkarmak için elinden geleni yapar. Bu savaşta İyi Kamilla mı kazanacaktır yoksa Kötü Kamilla mı bekleyip göreceklerdir.

Gelinler, kocalarına verecekleri en büyük cezayı bulmuşlardır. Kocalarının ders alması için empati yapması, bunun için de gerçekten yer değiştirmeleri gerekmektedir. Bozok Erkekleri, bu teklifi kabul eder. Bozok Erkekleri, yirmi dört saatliğine Bozok Konağı’nın gelinleri olmuştur. Fakat her birinin analarından emdiği süt burnundan gelmiş, dayanacak halleri kalmamıştır. Erkeklerin, bunun intikamını alması şart olmuştur. İntikam için öyle bir şey yaparlar ki gelinler yaptıklarına bin pişman olmuştur. Fakat herşey için artık çok geçtir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni Gelin’in 46. bölümünde Bozok Konağı’nda sıradan olmayan “olaysız” günler yaşanmaktadır. Kalender’in gelinleri ve oğulları hapisten çıkmış, Baran’la Şirin evlilik sözü almış, Kalender yürümeye başlamış, her şey şimdilik güllük gülistanlıktır. Konağın huzurunu ilk kaçıran İskender olmuştur. Çünkü Korkut malları bölüştürmeye karar vermiştir. Her zaman daha fazlasında gözü olan İskender bu paylaşımı kabul etmez. Erkeklerin mal bölüşümü kadınlara da dert olmuştur. Konaktaki birinci kuşak eltiler birbirlerine girerler. Bozok Konağı mal kavgasıyla alt üst olurken Afet’in de dünyası alt üst olur. Afet kendisiyle ilgili yıkıcı bir gerçeği öğrenmiştir. Bunu Gökhan’a söylediğinde hem Bozok

Konağı’ndaki varlığından olacak hem de Gökhan’ı kaybedecektir. Yani o, öyle düşünmektedir. Bu şimdilik Bella’yla arasında bir sır olarak kalacaktır. Fakat Bozok Konağı’ndaki tek sır bu değildir. Kalender, yıllardır tek başına taşıdığı bir sırrı Kamil’e söylemeye karar verir. Kamil sırrı öğrendiğinde çok şaşırır. Çünkü, Kalender’in yıllarca tek başına üstlendiği sır gerçekten çok ağırdır. Bunu şimdilik kimse bilmeyecek, Kamil canı pahasına saklayacaktır.

Bozok Konağı’nın sırları ve kapalı kapılar ardında yaşanan olayları tabii ki son bulmaz. İskender, Bozok erkeklerini ve Baran’ı allem edip kallem edip kandırır. Karılarından gizli, gece alemlere akarlar. Döndüklerinde karılarına yakalanmadıklarından ve yalanlarının ortaya çıkmadıklarından son derece eminlerdir. Fakat onların hesap edemedikleri şey; Bozok Konağı kadınlarının gerçeği ortaya çıkarmak gibi kötü bir huylarının olduğudur. Yine kadınlara yakalanmışlardır. Hazar, ikinci kez Bella’nın güvenini yıkmıştır. Baran ise daha sözlendiği günün ertesinde Şirin’e yalan söylemiş ve yakalanmıştır. Bu sefer kurtuluşları yok denecek kadar azdır.