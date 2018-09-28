Yeni Gelin 55. bölüm fragmanında macera artıyor
Yeni Gelin dizisi yayınlanan 55. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde ıssız adaya düşen Bozokların hayatta kalmaya çalıştığı macera dolu tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Show TV’de bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Siverekli’nin oyunuyla gözlerini ıssız adada açan Bozokların eğlenceli görüntülerinin ekrana geldiği tanıtımda, bu işten nasıl kurtulacakları merakla bekleniyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Möhteber, Kalender Ağa’yı karşısına almayı göze alabilecek midir? Yoksa Kalender Ağa’yı dinleyip sevdasından vaz mı geçecektir?
Bozok gençleri, bir tatili daha belaya çevirmeyi başarmış, Pamukkale’de başladıkları tatil, ıssız bir adada devam etmektedir. Oraya nasıl düştükleriyle ilgili kimsenin bir fikri yoktur. Çetin yaşam koşllarında hayatta kalmaya, direnmeye çalışırlar. Bunun, kimin oyunu olduğu ortaya çıksa da kurtuluşun yolunu bulamazlar. Ateş yakmak, su bulmak, yiyecek bulmak, bunların hepsi birer işkenceye dönüşmüştür. Hepsi birer oyunun içinde gibidirler. Siverekli, hepsini bu oyuna hapsetmiştir. Bozok gençlerinin sabrı tükendikçe Siverekli daha da keyiflenmekte, oyunun aksiyonunu arttırmaktadır. Bu oyunun galibi kim olacaktır? Bizimkiler, bu oyundan kurtulmanın yolunu bulabilecek midir? Yoksa Siverekli, hepsini alt etmeyi başarabilecek midir?
Bozok gençleri, ıssız adada hayatta kalma mücadelesi verirken Bozok Konağında da işler sarpa sarmıştır. Kalender, başlarındaki belayı savuşturmaya çalışırken eşlerinin gündemleri çok başkadır. Her biri kendine birer hedef koymuşlardır. Fakat Möhteber, hedefini o kadar yükseğe çıkarır ki tüm konak şok olur. Möhteber, belediye reisliğine adaylığını koyacaktır. Kalender, buna sonuna kadar karşı çıkar. Möhteber, Kalender Ağa’yı karşısına almayı göze alabilecek midir? Yoksa Kalender Ağa’yı dinleyip sevdasından vaz mı geçecektir?
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