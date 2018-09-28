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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
28.09.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

Yeni Gelin 55. bölüm fragmanında macera artıyor

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Yeni Gelin 55. bölüm fragmanında macera artıyor

Yeni Gelin dizisi yayınlanan 55. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde ıssız adaya düşen Bozokların hayatta kalmaya çalıştığı macera dolu tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Siverekli’nin oyunuyla gözlerini ıssız adada açan Bozokların eğlenceli görüntülerinin ekrana geldiği tanıtımda, bu işten nasıl kurtulacakları merakla bekleniyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Möhteber, Kalender Ağa’yı karşısına almayı göze alabilecek midir? Yoksa Kalender Ağa’yı dinleyip sevdasından vaz mı geçecektir?

Bozok gençleri, bir tatili daha belaya çevirmeyi başarmış, Pamukkale’de başladıkları tatil, ıssız bir adada devam etmektedir. Oraya nasıl düştükleriyle ilgili kimsenin bir fikri yoktur. Çetin yaşam koşllarında hayatta kalmaya, direnmeye çalışırlar. Bunun, kimin oyunu olduğu ortaya çıksa da kurtuluşun yolunu bulamazlar. Ateş yakmak, su bulmak, yiyecek bulmak, bunların hepsi birer işkenceye dönüşmüştür. Hepsi birer oyunun içinde gibidirler. Siverekli, hepsini bu oyuna hapsetmiştir. Bozok gençlerinin sabrı tükendikçe Siverekli daha da keyiflenmekte, oyunun aksiyonunu arttırmaktadır. Bu oyunun galibi kim olacaktır? Bizimkiler, bu oyundan kurtulmanın yolunu bulabilecek midir? Yoksa Siverekli, hepsini alt etmeyi başarabilecek midir?

Bozok gençleri, ıssız adada hayatta kalma mücadelesi verirken Bozok Konağında da işler sarpa sarmıştır. Kalender, başlarındaki belayı savuşturmaya çalışırken eşlerinin gündemleri çok başkadır. Her biri kendine birer hedef koymuşlardır. Fakat Möhteber, hedefini o kadar yükseğe çıkarır ki tüm konak şok olur. Möhteber, belediye reisliğine adaylığını koyacaktır. Kalender, buna sonuna kadar karşı çıkar. Möhteber, Kalender Ağa’yı karşısına almayı göze alabilecek midir? Yoksa Kalender Ağa’yı dinleyip sevdasından vaz mı geçecektir?

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