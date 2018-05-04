Yeni Gelin 48. bölüm fragmanında yarışma heyecanı yaşanıyor
Yeni Gelin dizisi yayınlanan 48. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İskender 'İşte Bu Ses Adana' adıyla ses yarışması düzenliyor. Öte yandan Nazgül’ün doğum yapmasını isteyen gelinler, eşlerine en büyük kozlarını oynuyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Baran ve Şirin evlilik hazırlıkları yaparken, konakta başka bir heyecan yaşanıyor. İskender "İşte Bu Ses Adana" yarışmasıyla Adana'nın gizli kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkartıyor. Bozok erkekleri havuz başında sefa sürerken Bozok konağında Nazgül doğum hazırlığına başlıyor. Yeni Gelin'in 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Bozok erkeklerinin yalanı ortaya çıkmış, karılarının eline büyük bir koz geçmiştir. Gelinler, kocalarına ağır bir bedel ödetecektir. Bozok Konağı yeni bir savaşa er meydanı olmuştur. Gelinler, büyük bir taarruz hazırlığındadır. Bu yaptıklarını kocalarının burnundan fitil fitil getireceklerdir. Gelinler, bütün mesaisini kocalarına verecekleri cezayı, yapacakları işkenceyi, ödetecekleri bedeli düşünmeye harcarlar. Kocalarına temiz bir sopa çekmeyle yetinmeyen gelinler, başka yöntemlere başvurmaya karar verir. Konakta büyük bir grev başlatırlar. Grevleri yeterince destek görmeyince bu sefer başka ceza yollarını düşünmeye koyulurlar. Kaynanaların ise gündemi farklıdır. Kalender Ağa’nın herkesten saklayıp yalnızca Kamil’e söylediği bir sırrın olduğunu öğrenmişlerdir. Bu sırrın ne olduğunu öğrenmeden tabii ki rahat edemeyeceklerdir. Sırrın açığa çıkması için Kamil’in konuşması, bunun için de Kötü Kamilla’nın sahalara dönmesi gerekmektedir. Kaynanalar, Kamilla’nın derinlere gömdüğü Kötü Kamilla’yı çıkarmak için elinden geleni yapar. Bu savaşta iyi Kamilla mı kazanacaktır yoksa kötü Kamilla mı bekleyip göreceklerdir. Gelinler, kocalarına verecekleri en büyük cezayı bulmuşlardır. Kocalarının ders alması için empati yapması, bunun için de gerçekten yer değiştirmeleri gerekmektedir. Bozok Erkekleri bu teklifi kabul eder. Bozok Erkekleri, yirmi dört saatliğine Bozok Konağı’nın gelinleri olmuştur. Fakat her birinin analarından emdiği süt burnundan gelmiş, dayanacak halleri kalmamıştır. Erkeklerin, bunun intikamını alması şart olmuştur. İntikam için öyle bir şey yaparlar ki gelinler yaptıklarına bin pişman olur. Fakat her şey için artık çok geçtir.
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