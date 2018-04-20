Yeni Gelin 46. bölüm fragmanında Bozok Konağı'nda sırlar artıyor
Yeni Gelin dizisi yayınlanan 46. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bozok Konağı’nın sırları ve kapalı kapılar ardında yaşanan olayları tabii ki son bulmaz. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Yeni Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İskender, Bozok erkeklerini ve Baran’ı allem edip kallem edip kandırır. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bozok Konağı’nın sırları ve kapalı kapılar ardında yaşanan olayları tabii ki son bulmaz. İskender, Bozok erkeklerini ve Baran’ı allem edip kallem edip kandırır. Eşlerinden gizli, gece alemlere akarlar. Döndüklerinde karılarına yakalanmadıklarından ve yalanlarının ortaya çıkmadıklarından son derece eminlerdir. Fakat onların hesap edemedikleri şey; Bozok Konağı kadınlarının gerçeği ortaya çıkarmak gibi kötü bir huylarının olduğudur. Yine kadınlara yakalanmışlardır. Hazar, ikinci kez Bella’nın güvenini yıkmıştır. Baran ise daha sözlendiği günün ertesinde Şirin’e yalan söylemiş ve yakalanmıştır. Bu sefer kurtuluşları yok denecek kadar azdır.
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