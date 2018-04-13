Yeni Gelin 45. bölüm fragmanında Bozok gençleri zor günler geçiriyor
Yeni Gelin dizisi yayınlanan 45. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça keyifli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hapishaneye giren Bozok gençlerinin zor günler geçirdiği, Bozokların Kalender’in böbreklerinin iflas ettiğini öğrendiği tanıtımda hakimin Baran hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. İşte, Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı.
Yeni Gelin'in 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde kaçırılan Bozok kadınlarının kendilerini savunduğu, Kalender Ağa hastaneye kaldırılıyor. Mahkemeye çıkan Bozok gençleri sonunda hapse giriyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Baran sonunda adalete teslim olmuştur, işlediği suçların bedelini ödemektedir. Fakat Baran’ı cezaevinde bekleyen tek şey, mahkûmluk değildir. Düşmanları da onun cezasını vermek için fırsat kollamaktadır. Şirin, tüm bunlardan habersiz Baran’ı özlemekte, gözyaşı dökmektedir. Kardeşlerini böyle görmeye dayanamayan abiler, küçük bir tatil organize ederler. Bozokları “çılgın” bir kamp tatili beklemektedir. Bu sırada Bozok Konağı’nda da sıradan çılgınlıklar yaşanmaktadır. Ayşe yeniden anne olmaya karar vermiştir. Bunun için yaptığı kuvvet macununu ne yapıp edip Kalender Ağa’ya içirecektir. Zavallı Kalender Ağa, yine eşlerinin hedef tahtası haline gelmiştir. Ayşe’nin tek amacı kuvvet macununu Ağa’ya içirmek, Asiye ve Möhteber’inki de buna engel olmaktır. Konakta “sıcak” savaş başlar. Bozok gençleri, konakta olup bitenlerden bihaber kampın tadını çıkarmaktadır. Fakat Bozok kadınlarının olduğu bir ortamda en olmaması gereken şey olur. Kamp ateşine turist kızlar da dahil olur. Entrikalar kraliçesi Nazgül duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Fakat Nazgül’ün kurduğu komplo, başka birinin komplosuyla boyut değiştirir. Bozok kadınları bir bilinmeze götürülmektedir. Ne konaktakilerin ne de cezaevindeki Baran’ın bundan haberi yoktur. Çünkü onlar kendi canlarının derdindedir. Kalender hastanede, Baran da cezaevi koğuşunda ölümle pençeleşmektedir. Konak halkı üç ayrı yerde, üç ayrı şekilde uçurumun kenarındadır.
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