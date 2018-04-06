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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
06.04.2018 - 18:03, Son Güncelleme:

Yeni Gelin 44. bölüm fragmanında Baran adalete teslim oluyor

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Yeni Gelin 44. bölüm fragmanında Baran adalete teslim oluyor

Yeni Gelin dizisi yayınlanan 44. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Baran sonunda adalete teslim olmuştur, işlediği suçların bedelini ödemektedir. İşte, Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Yeni Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde Şirin, Baran'ı görmek için Hazar ve Bella ile birlikte cezaevine ziyarete gidiyor. Baran, hayatının tehlikede olduğunu söylüyor ve Hazar'dan yardım istiyor. Konakta ise Hazar, herkesin kafasının dağılması için kardeşleriyle birlikte huzurlu bir tatile çıkıyor. Yeni Gelin'in 44. Bölüm fragmanı yayında.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Baran sonunda adalete teslim olmuştur, işlediği suçların bedelini ödemektedir. Fakat Baran’ı cezaevinde bekleyen tek şey, mahkumluk değildir. Düşmanları da onun cezasını vermek için fırsat kollamaktadır. Şirin, tüm bunlardan habersiz Baran’ı özlemekte, gözyaşı dökmektedir. Kardeşlerini böyle görmeye dayanamayan abiler, küçük bir tatil organize ederler. Bozokları “çılgın” bir kamp tatili beklemektedir. Bu sırada Bozok Konağı’nda da sıradan çılgınlıklar yaşanmaktadır. Ayşe yeniden anne olmaya karar vermiştir. Bunun için yaptığı kuvvet macununu ne yapıp edip Kalender Ağa’ya içirecektir. Zavallı Kalender Ağa, yine eşlerinin hedef tahtası haline gelmiştir. Ayşe’nin tek amacı kuvvet macununu Ağa’ya içirmek, Asiye ve Möhteber’inki de buna engel olmaktır. Konakta “sıcak” savaş başlar. Bozok gençleri, konakta olup bitenlerden bihaber kampın tadını çıkarmaktadır. Fakat Bozok kadınlarının olduğu bir ortamda en olmaması gereken şey olur. Kamp ateşine turist kızlar da dahil olur. Entrikalar kraliçesi Nazgül duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Fakat Nazgül’ün kurduğu komplo, başka birinin komplosuyla boyut değiştirir. Bozok kadınları bir bilinmeze götürülmektedir. Ne konaktakilerin ne de cezaevindeki Baran’ın bundan haberi yoktur. Çünkü onlar kendi canlarının derdindedir. Kalender hastanede, Baran da cezaevi koğuşunda ölümle pençeleşmektedir. Konak halkı üç ayrı yerde, üç ayrı şekilde uçurumun kenarındadır.

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