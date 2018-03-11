Yeni Gelin 41. bölüm fragmanında askerlik şoku

Yeni Gelin 41. bölüm fragmanında Bella ve Hazar arasında geçen konuşmalar, akıllarda soru işareti yarattı. Son bölümde Şirin ve Baran'ın yaşadığı dini nikah geriliminin ardından ise konağın yeni gelini tekrardan Bella olmuştur. İşte, merakla araştırılan Yeni Gelin 41. bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar

Tekrar yeni gelin olan Bella, Hazar’ın askere gideceğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in 40. bölümünde Möhteber’in psikopat tavırları, başta Nazgül olmak üzere tüm konak halkının dikkatini çekmiştir. Delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül tüm Bozokları, Möhteber’in kumalarını öldürdüğüne inandırmaya çalışır. Artık herkes Möhteber’in, Asiye ve Ayşe’yi çeşitli tencere yemeklerine malzeme ettiği konusunda hemfikirdir. Tabii bundan sadece Gökhan’ın ve Hazar’ın haberi yoktur. Onlar hala annelerini aramaktadır. Bozok Konağı, Möhteber’in anlaşılmaz tavırları ve Asiye’yle Ayşe’yi arama işleriyle uğraşırken Şirin, Baran’la birlikte Erciyes’te erken balayı yapmaktadır. İki âşık, dünyanın en mutlu insanlarıdır. Bella’nın sayesinde Şirin’in şimdilik konakta yokluğu da hissedilmemektedir. Bella, kocası dâhil herkese bir süreliğine yalan söylemekte, rol yapmaktadır. Möhteber insafa gelip Asiye ve Ayşe’yi bıraktığında Şirin de Baran’la nikâhını kıymak üzeredir. Bu yüzden Bella, konak halkına gerçekleri söyleyebilecektir. Bella’nın, Baran ve Şirin’in kaçıp evlendiğini ve üstelik bunu başından beri bildiğini söylediğinde tüm oklar Bella’ya çevrilir. Kalender’in oğulları, Şirin’i almak için yola çıktığında Şirin ve Baran, nikâhlarını kıymak üzeredir. Şirin, sonunda Baran ile kavuştuğunu sandığında karşısında üç abisini görür. Herkes, Şirin’in iki dudağının arasından çıkacak olan kelimeye bakmaktadır. “Evet” mi, “Hayır” mı?

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ