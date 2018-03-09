Yeni Gelin 40. bölüm fragmanında Möhteber'in tavırları konakta dikkat çekiyor

Yeni Gelin dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça komik dakikalar yaşatacak. Ekranların samimi dizisi Yeni Gelin'in yeni bölümünde delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül, tüm Bozok’ları; Möhteber’in, kumalarını nasıl öldürdüğünü ikna etmeye uğraşır. İşte, Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Möhteber’in psikopat tavırları, başta Nazgül olmak üzere tüm konak halkının dikkatini çekmiştir. Delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül, tüm Bozok’ları; Möhteber’in, kumalarını nasıl öldürdüğünü ikna etmeye uğraşır. Artık herkes Möhteber’in; Asiye ve Ayşe’yi çeşitli tencere yemeklerine malzeme ettiği konusunda hem fikirdir. Tabi bundan sadece Gökhan’ın ve Hazar’ın haberi yoktur. Onlar hala annelerini aramaktdır. Bozok Konağı, Möhteber’in anlaşılmaz tavırları ve Asiye’yle Ayşe’yi arama işleriyle uğraşırken Şirin, Baran’la birlikte Erciyes’te erken balayı yapmaktadır.

İki aşık, dünyanın en mutlu insanıdır. Bella’nın sayesinde, şimdilik konakta yokluğu da hissedilmemektedir. Bella, kocası dahil herkese, bir süreliğine yalan söylemekte, rol yapmaktadır. Möhteber, insafa gelip Asiye ve Ayşe’yi bıraktığında Şirin de Baran’la nikahını kıymak üzeredir. Bu yüzden Bella, konak halkına gerçekleri söyleyebilcektir. Bella’nın; Baran ve Şirin’in kaçıp evlendiğini ve üstelik bunu başından beri kendisinin bildiğini söylediğinde tüm oklar Bella’ya çevrilir. Kalender’in oğulları, Şirin’i almak için yola çıktığında Şirin ve Baran, nikahlarını kıymak üzeredir. Şirin, sonunda Baran ile kavuştuğunu sandığında karşısında üç abisini görür. Herkes, Şirin’in iki dudağının arasından çıkacak olan kelimeye bakmaktadır. “Evet” mi, “Hayır” mı?