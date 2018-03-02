Yeni Gelin 39. bölüm fragmanında Bella ve ailesi konağı terk ediyor

Yeni Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şirin’in Baran’a bir şey olmasından endişelendiği, Ayşe ve Asiye’nin, Möhteber’in elinden kurtulmaya çalıştığı tanıtımda İskender ve Gülistan’ın eğlenceli görüntüleri dikkat çekiyor. İşte, Yeni Gelin dizisinin 39. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yeni Gelin 39. Bölümünde; Kalender Ağa tarafından affedilmeyen ve konağa kabul edilmeyen Bella ve ailesi çareyi gitmekte bulur.
Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için tüm planı yapmış; Asiye ve Ayşe’yi ağına düşürmüştür. Artık Asiye ve Ayşe, Möhteber’in esiridir. Ve Möhteber’in öfkesi geçecek gibi değildir. Açlıkla sınanmaya tahammülü olmayan Ayşe için bu esaret, ölümden beterdir. Fakat Möhteber’in insafa gelmeye hiç niyeti yoktur. Bozok’lar kendi dertlerine düştüklerinden Asiye ve Ayşe’nin yokluğunu ilk başlarda anlamazlar. Kalender Ağa tarafından affedilmeyen ve konağa kabul edilmeyen Bella ve ailesi çareyi gitmekte bulur. Kamil ve Kamilla tabi ki yine Adana il sınırından çıkamaz. Hazar ve Bella da çıkacakken Şirin, onlara engel olur. Çünkü Baran’a ulaşamamaktadır. Baran’ı çok iyi tanıyan Şirin, onun kendisine bir şey yapmasından korkmaktadır. Bella ve Hazar, Baran’ı bulduklarında Baran, gerçekten kendine bir şey yapmak üzeredir. Bella ve Hazar, Baran’ı; Şirin’le görüştürmek vaadiyle sakinleştirirler.
Asiye ve Ayşe’nin yokluğu, herkesi endişelendirmeye başladığında jandarmaya haber verirler. Herkes dört koldan Asiye ve Ayşe’yi aramakta ama bulamamaktadır. Umutlar tükenmeye başlamıştır. Bu hengame içinde Hazar, Bella ve Şirin’i görüştürememiştir Bunun üzerine Şirin, Bella’yı ikna ederek Baran’ın yanına gider. Ve olaylar gelişir. Bella yine hiç istemeden büyük bir olaya yardım ve yataklık etmiştir. Fakat bu sefer, hem Hazar’a hem de Kalender’e karşı çok zor durumda kalacaktır.
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