Yeni Gelin 38. bölüm fragmanında Şirin eve hapsoluyor

Yeni Gelin dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şirin, olanlardan kendisini sorumlu tutar. Baran’la olan aşkı yüzünden tüm ailesi evden kovulmuş, ailesi dağılma noktasına gelmiştir. İşte, Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kalender, Şirin’i hapsedip diğer herkesi evden kovmuştur. Şirin, tüm bu olanlardan kendisini sorumlu tutar. Baran’la olan aşkı yüzünden tüm ailesi evden kovulmuş, ailesi dağılma noktasına gelmiştir. Bunu düzeltmenin tek bir yolu vardır. Madem tüm bunlar, Baran’a olan aşkı yüzünden oluyor o zaman yapacağı şey bellidir. Fakat Şirin’in hamlesi, Baran’ı pimi çekilmiş bombaya çevirir. Deli aşığın artık ne yapacağı, nerde patlayacağı belli değildir. Şirin, pimi çekmiştir.
Kalender, Bozok Konağı’nda babası ve kızıyla sakin bir hayat yaşamaya hevesli olsa da bu mümkün olmaz. Kovulan tüm Bozok üyeleri konağa bir bir gelmeye, kendini affettirmeye çalışır. Fakat Kalender yumuşamaz. Arkasından iş çeviren kimseyi konağa almayacaktır.
Kalender, ailesinden intikamını böylesine alırken intikam planları içinde olan sadece o değildir. Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için yanıp tutuşmaktadır. Bunun için türlü yola başvurur. Sonunda bu işi tek başına yapmaya karar verir. Artık Möhteber’in içindeki gizli psikopat, zincirinden boşanmıştır. Asiye ve Ayşe’yi tahmin bile edemeyecekleri günler ve geceler beklemektedir. Möhteber’in intikamı, çok acı olacaktır.
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