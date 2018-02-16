Yeni Gelin 37. bölüm fragmanında konağın erkekleri sakatlanıyor

Yeni Gelin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kalender, Alah’ın sevdiği kulu olduğundan mı yoksa şansı yaver gittiğinden mi bilinmez duaları kabul olmuştur. İşte, Yeni Gelin 37. bölüm fragmanı.

Bozok’lar; Bella ve Kamil’ kurtarmış ama fazlasıyla zaiyat vermişlerdir. Konağın nerdeyse tüm erkekleri sakatlanmıştır. Fakat Möhteber, Kalender’in iş göremez raporunu görmemiş, nikahta diretmiştir. Kalender’in artık kaçışı yoktur. Möhteber’den parayı alması için resmi nikah kıyması zorunludur. Kalender, bu niikahın kıyılmaması için yatıp kalkıp dua eder.

Kalender, Alah’ın sevdiği kulu olduğundan mı yoksa şansı yaver gittiğinden mi bilinmez duaları kabul olmuştur. Çünki nikah kıyılamamıştır. Fakat Kalender Ağa, yağmurdan kaçarken doluya tutulur. Özgürlüğüne koştuğunu sandığı bir anda hayatındaki en büyük hayal kırıklığıyla yüzleşir. Canı gibi sevdiği kızı Şirin, ona yalan söylemiş, Baran’a olan aşkını gizlemiştir. Artık Baran’la Şirin’in kavuşması imkansızdır. Çünkü Kalender, Baran’ı kendisine ezeli düşman ilan etmiştir.

Kalender’iin düşman bellediği sadece Baran değildir. Kalender, tüm konak halkının Baran- Şirin aşkından haberdar olduğunu öğrendiğinde hepsini evden kovar. Kimse işlerin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştir. Kendilerini Kalender’in vazgeçilmezi sanan Kamil ve Bella bile soluğu kapının önünde alınca durumun ciddiyetini kavrarlar. Artık Kalender ve Şirin içerde, geri kalan herkes dışardadır. Kalender, Şirin’i gözünün önünden ayırmayarak ona en büyük yiliği yaptığını zannederken ona aslında ne kadar büyük br kötülük yaptığının henüz farkında değildir. Kalender, Şirin’i kaybetmeyle yüz yüzedir.