Yeni Bir Ben’de Şebnem Dönmez’in gözyaşları şaşırttı… Şebnem Dönmez kimdir?
Yeni Bir Ben’in yeni bölüm fragmanındaki görüntüler kafalarda soru işareti bıraktı. Haftanın finaline dair ipuçları veren Yeni Bir Ben 20. bölüm fragmanına Şebnem Dönmez’in gözyaşları damga vurdu. Görüntüler ardından Şebnem Dönmez'in hayatına ilişkin bilgiler de yeniden gündeme geldi. Peki, Şebnem Dönmez kimdir?
Yeni Bir Ben’in 20. bölüm fragmanı elemenin çok kolay olmayacağını gözler önüne serdi. Raşit Bağzıbağlı ve Tuvana Büyükçınar ile birlikte jüri üyeliğini üstlenen Şebnem Dönmez’in sözleri ve gözyaşları merak uyandırdı. Peki, yarışmaya veda eden isim kim olacak? Jüri üyelerinden Şebnem Dönmez'i ağlatan olay ne? Tüm bu soru işaretleri yeni bölümde yanıt bulacak.
Sunucu kimliğinin yanı sıra oyunculukta da kendisini gösteren Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya’nın Salzgitter, şehrinde dünyaya geldi. 1996’da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997’de Star TV’de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundular. 1998’de ise Dönmez Star TV’de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi’ni sundu.
2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar “Melda Yalgın” karakterini canlandırdı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Medcezir dizisinde Mira’nın annesi Sude’ye hayat verdi. Şebnem Dönmez, 20 Ağustos 2004 tarihinde yönetmen Ezel Akay ile evlendi. 2007 yılının şubat ayında boşandı.
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