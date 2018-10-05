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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.10.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Yeni Bir Ben’de Şebnem Dönmez’in gözyaşları şaşırttı… Şebnem Dönmez kimdir?

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Yeni Bir Ben’de Şebnem Dönmez’in gözyaşları şaşırttı… Şebnem Dönmez kimdir?

Yeni Bir Ben’in yeni bölüm fragmanındaki görüntüler kafalarda soru işareti bıraktı. Haftanın finaline dair ipuçları veren Yeni Bir Ben 20. bölüm fragmanına Şebnem Dönmez’in gözyaşları damga vurdu. Görüntüler ardından Şebnem Dönmez'in hayatına ilişkin bilgiler de yeniden gündeme geldi. Peki, Şebnem Dönmez kimdir?

Yeni Bir Ben’in 20. bölüm fragmanı elemenin çok kolay olmayacağını gözler önüne serdi. Raşit Bağzıbağlı ve Tuvana Büyükçınar ile birlikte jüri üyeliğini üstlenen Şebnem Dönmez’in sözleri ve gözyaşları merak uyandırdı. Peki, yarışmaya veda eden isim kim olacak? Jüri üyelerinden Şebnem Dönmez'i ağlatan olay ne? Tüm bu soru işaretleri yeni bölümde yanıt bulacak.

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Sunucu kimliğinin yanı sıra oyunculukta da kendisini gösteren Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya’nın Salzgitter, şehrinde dünyaya geldi. 1996’da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997’de Star TV’de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundular. 1998’de ise Dönmez Star TV’de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi’ni sundu.

2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar “Melda Yalgın” karakterini canlandırdı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Medcezir dizisinde Mira’nın annesi Sude’ye hayat verdi. Şebnem Dönmez, 20 Ağustos 2004 tarihinde yönetmen Ezel Akay ile evlendi. 2007 yılının şubat ayında boşandı.

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