Yeni Bir Ben yarışmasının yayın saati değişti? İşte Kanal D yayın akışı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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26.11.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Yeni Bir Ben yarışmasının yayın saati değişti? İşte Kanal D yayın akışı

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Yeni Bir Ben yarışmasının yayın saati değişti? İşte Kanal D yayın akışı

Kanal D’nin yayın akışında değişikliğe gitti, Yeni Bir Ben yarışması sabah saatlerinde izleyicileriyle buluşmaya başladı. Yarışmanın her zamanki saatinde yayınlanmaması ‘Yeni Bir Ben yarışması neden yok? Saat kaçta yayınlanacak?’ gibi soruları gündeme getirdi. İşte, Kanal D yayın akışı ve Yeni Bir Ben yarışmasının yeni saati

Şebnem Dönmez, Raşit Bağzıbağlı ve Tuvana Büyükçınar'ın yer aldığı Yeni Bir Ben, artık çok daha erken saatlerde izleyici karşısına çıkacak. Değişime ihtiyaç duyan 5 kadının hem öyküsünü hem de yaşadığı değişimi ekrana taşıyan Yeni Bir Ben, artık hafta içi her gün saat 08.15’te yayınlanacak. Yarışmacılara yol gösteren ünlü isimler aynı zamanda verdikleri puanlarla kazananı belirliyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Eyvah Karım
Saat: 01:15 - 03:15 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Zengin ve sosyetik bir çiftin hikayesi...

Bir Litre Gözyaşı
Saat: 03:15 - 05:30 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Amansız bir hastalığa yakalanan genç bir kızın her türlü zorluğa rağmen hayata tutunma hikayesi.

Kavak Yelleri
Saat: 05:30 - 06:45 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İçinde kasırgalar kopan, başında kavak yelleri esen dört gencin hikayesi...

Hayat Sağlıklı Güzel
Saat: 06:45 - 08:15 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlık, güzellik, beslenme, moda, estetik ve yaşama dair her şey bu programda!

Yeni Bir Ben
Saat: 08:15 - 09:30 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Değişime ihtiyaç duyan 5 Kadın, 5 inanılmaz değişim ve kıyasıya moda yarışı.

Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
Saat: 09:30 - 12:15 (165 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Gündem yaratacak konular, özel dosyalar, en özel konuklarla sıcacık sohbetler!

Gelinim Mutfakta
Saat: 12:15 - 16:00 (225 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.

Yeni Bir Ben
Saat: 16:00 - 17:15 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Değişime ihtiyaç duyan 5 Kadın, 5 inanılmaz değişim ve kıyasıya moda yarışı.

Arka Sokaklar
Saat: 17:15 - 18:45 (90 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!

Buket Aydın'la Kanal D Haber
Saat: 18:45 - 19:45 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...

Jurassic World
Saat: 19:45 - 22:15 (150 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Küçük bir çocuk ile bir ejderhanın kalpleri ısıtan dostluk öyküsü...

Muhteşem İkili
Saat: 22:15 - 01:15 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komiserin maceraları...

 

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