Yeni Bir Ben yarışmasının yayın saati değişti? İşte Kanal D yayın akışı
Kanal D’nin yayın akışında değişikliğe gitti, Yeni Bir Ben yarışması sabah saatlerinde izleyicileriyle buluşmaya başladı. Yarışmanın her zamanki saatinde yayınlanmaması ‘Yeni Bir Ben yarışması neden yok? Saat kaçta yayınlanacak?’ gibi soruları gündeme getirdi. İşte, Kanal D yayın akışı ve Yeni Bir Ben yarışmasının yeni saati
Şebnem Dönmez, Raşit Bağzıbağlı ve Tuvana Büyükçınar'ın yer aldığı Yeni Bir Ben, artık çok daha erken saatlerde izleyici karşısına çıkacak. Değişime ihtiyaç duyan 5 kadının hem öyküsünü hem de yaşadığı değişimi ekrana taşıyan Yeni Bir Ben, artık hafta içi her gün saat 08.15’te yayınlanacak. Yarışmacılara yol gösteren ünlü isimler aynı zamanda verdikleri puanlarla kazananı belirliyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Eyvah Karım
Saat: 01:15 - 03:15 (120 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Zengin ve sosyetik bir çiftin hikayesi...
Bir Litre Gözyaşı
Saat: 03:15 - 05:30 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Amansız bir hastalığa yakalanan genç bir kızın her türlü zorluğa rağmen hayata tutunma hikayesi.
Kavak Yelleri
Saat: 05:30 - 06:45 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: İçinde kasırgalar kopan, başında kavak yelleri esen dört gencin hikayesi...
Hayat Sağlıklı Güzel
Saat: 06:45 - 08:15 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlık, güzellik, beslenme, moda, estetik ve yaşama dair her şey bu programda!
Yeni Bir Ben
Saat: 08:15 - 09:30 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Değişime ihtiyaç duyan 5 Kadın, 5 inanılmaz değişim ve kıyasıya moda yarışı.
Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
Saat: 09:30 - 12:15 (165 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Gündem yaratacak konular, özel dosyalar, en özel konuklarla sıcacık sohbetler!
Gelinim Mutfakta
Saat: 12:15 - 16:00 (225 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.
Yeni Bir Ben
Saat: 16:00 - 17:15 (75 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Değişime ihtiyaç duyan 5 Kadın, 5 inanılmaz değişim ve kıyasıya moda yarışı.
Arka Sokaklar
Saat: 17:15 - 18:45 (90 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!
Buket Aydın'la Kanal D Haber
Saat: 18:45 - 19:45 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...
Jurassic World
Saat: 19:45 - 22:15 (150 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Küçük bir çocuk ile bir ejderhanın kalpleri ısıtan dostluk öyküsü...
Muhteşem İkili
Saat: 22:15 - 01:15 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komiserin maceraları...
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