Yeni Bir Ben yarışmacısı Selma kimdir?
Yeni Bir Ben'in ilk yarışmacılarından Selma Fırat, ilk görüntüsü ve son görüntüsüyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Programda 6 yıl kızını göremediğinden bahseden Selma Fırat, hayat hikayesiyle jüri üyelerini de derinden etkilemişti. Peki, Selma Fırat kimdir, kaç yaşında?
Şebnem Dönmez, Raşit Bağzıbağlı ve Tuvana Büyükçınar’ın jüri üyeliğini yaptığı Yeni Bir Ben’in yarışmacılarından biri olan Selma Fırat, 33 yaşında bir ev hanımı. İlk evliliğinde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Selma Fırat'ın bir oğlu, bir kızı var. İlk evliliğini çok genç yaşta yapan Selma Fırat, yaşadığı problemler sonrası ayrıldı. Yarışmanın ilk günü kendisini hakkında bilgiler paylaşan Selma Fırat, ilk evliliğinden olan kızına hamileyken çok zor günler geçirdiği ve kızını gözyaşlarıyla kucağına aldığını söyledi. Selma Fırat, çocuklarına güçlü bir anne olmak için yarışmaya katıldığını belirtti.
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