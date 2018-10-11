Yeni Bir Ben yarışmacısı Azra Avan kimdir?
Yeni Bir Ben'in ilk yarışmacılarından Azra Avan, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Azra Avan, diğer yarışmacılarla yaşadığı gerilimle zaman zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Yeni Bir Ben yarışmacısı Azra Avan kimdir?
Şebnem Dönmez, Raşit Bağzıbağlı ve Tuvana Büyükçınar’ın jüri üyeliğini yaptığı Yeni Bir Ben, farklı formatı ve iddialı yarışmacılarıyla kaldığı yerden devam ediyor. İşte, o yarışmacılardan biri olan Azra Avan’ın hayat hikayesi…
35 yaşındaki Azra Avan, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. 6 yıldır ev hanımı olan Azra Avan, evlendikten sonra bankadaki kariyerini sonlandırdı. Eski eşiyle kafa olarak uymadıklarını dile getiren Azra Avan, boşanmasındaki en büyük nedenin kıskançlık ve aşağılama olduğunu söyledi. Yaşadıklarından sonra değiştiğini, asosyal olduğunu ifade eden Azra Avan, eski bakımlı haline dönmek ve hayata tutunmak için yarışmaya katıldığını dile getirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle