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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Yemin dizisinin oyuncuları kimler?

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Yemin dizisinin oyuncuları kimler?

Kanal 7’nin günlük dizisi Yemin yeni bölümleriyle dizi takipçilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çok faklı dünya sahip iki gencin etikleri yemin sonrası yaptıkları zorunlu evliliği konu edinen Yemin dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler merak ediliyor. Peki, Yemin dizisinin oyuncuları kimler?

Yemin dizisinin başrollerini Adını Sen Koy dizisiyle tanınan Gökberk Demirci ve Özge Yağız paylaşıyor. İkiliye kadroda ayrıca Can Verel ve Esmiralda Shahbazova eşlik ediyor. İşte, Yemin dizisinin oyuncularına ilişkin detaylı bilgi...

GÖKBERK DEMİRCİ - EMİR

Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi. Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam , Osmanlı’da Derin Devlet , Cinayet, Gölge Takımı, Hayatımın Aşkı dizilerinde oynayan Gökberk Demircinin sinema kariyeri de bulunmaktadır.
Emir Gökberk'in birçok spor dalında eğitimi ve derecesi de bulunmaktadır;

Muay Thai (2009 Marmara Bölgesi 3. sü) Kick Boks

At Binme Kılıç Kalkan Kullanma (Kuzgun Akademi - İlker Can Karagül ve Slovak Belička’dan kılıç kullanma, savunma ve koreografi çalışmaları eğitimi aldı)
Basketbol Masa Tenisi Cross Fotomodellik (Edoardo Delille).

ÖZGE YAĞIZ - REYHAN

Adını Sen Koy’da hayat verdiği Zeliha karakteri ile tanınan Özge Yağız, 1997 yılında dünyaya geldi. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi mezunu olan Özge Yağız, No10Studios da oyunculuk eğitimlerini tamamladı. Adını Sen Koy dizisini ardından Yemin’in kadrosuna dahil olan genç oyuncu, Reyhan karakterini canlandırıyor.

CAN VEREL-KEMAL

Can Verel, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Fenerbahçeli ünlü futbolcu Engin Verel'in oğludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Omuz Omuza dizisi ile yaşadı.

ANNE SHAHBAZOVA - NARİN

Azerbeycan'nın ünlü tiyatro oyuncusu Esmiralda Shahbazova'nın kızıdır. Anne Shahbazova kızınıda kendisi gibi oyuncu olarak eğitmiş. Kıza bir zamanda Azerbeycan'da birçok markanın reklam yüzü olan güzel oyuncu ülkenin ulusal kanalı ATV'de Vicdan Hakkı dizisinde 3 yıl başrol oyunculuğu yaptı.

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