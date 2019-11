Yemin dizisinin oyuncuları kimler?

Yemin dizisinin başrollerini Adını Sen Koy dizisiyle tanınan Gökberk Demirci ve Özge Yağız paylaşıyor. İkiliye kadroda ayrıca Can Verel ve Esmiralda Shahbazova eşlik ediyor. İşte, Yemin dizisinin oyuncularına ilişkin detaylı bilgi...

GÖKBERK DEMİRCİ - EMİR



Yemin dizisinin Emir'i Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi. Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam , Osmanlı’da Derin Devlet , Cinayet, Gölge Takımı, Hayatımın Aşkı dizilerinde oynayan Gökberk Demircinin sinema kariyeri de bulunmaktadır.

Emir Gökberk'in birçok spor dalında eğitimi ve derecesi de bulunmaktadır;



Muay Thai (2009 Marmara Bölgesi 3. sü) Kick Boks



At Binme Kılıç Kalkan Kullanma (Kuzgun Akademi - İlker Can Karagül ve Slovak Belička’dan kılıç kullanma, savunma ve koreografi çalışmaları eğitimi aldı)

Basketbol Masa Tenisi Cross Fotomodellik (Edoardo Delille).



ÖZGE YAĞIZ - REYHAN



Adını Sen Koy’da hayat verdiği Zeliha karakteri ile tanınan Özge Yağız, 1997 yılında dünyaya geldi. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi mezunu olan Özge Yağız, No10Studios da oyunculuk eğitimlerini tamamladı. Adını Sen Koy dizisini ardından Yemin’in kadrosuna dahil olan genç oyuncu, Reyhan karakterini canlandırıyor.



CAN VEREL-KEMAL



Can Verel, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Fenerbahçeli ünlü futbolcu Engin Verel'in oğludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Omuz Omuza dizisi ile yaşadı.



ANNE SHAHBAZOVA - NARİN



Azerbeycan'nın ünlü tiyatro oyuncusu Esmiralda Shahbazova'nın kızıdır. Anne Shahbazova kızınıda kendisi gibi oyuncu olarak eğitmiş. Kıza bir zamanda Azerbeycan'da birçok markanın reklam yüzü olan güzel oyuncu ülkenin ulusal kanalı ATV'de Vicdan Hakkı dizisinde 3 yıl başrol oyunculuğu yaptı.