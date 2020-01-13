Yemin dizisi 161. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel ve Munise Özlem gibi isimlerin rol aldığı günlük dizi Yemin, bu akşam 161. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, ipuçları veren fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. İşte, Yemin dizisi 161. bölüm fragmanı...
Hafta içi her gün saat 20:00'de Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Emir, Reyhan'ın eğitim gördüğü üniversitede hoca olacak. İşte, Yemin dizisi 161. bölüm özeti...
Yemin'in 13 Ocak'ta yayınlanacak 161. bölümünde;
Emir, Reyhan'ın eğitim gördüğü üniversitede hoca olur. Reyhan'ın sınıfında derse giren Emir, öğrenciler tarafından da yakışıklılığıyla dikkat çeker. Reyhan, Emir'i görünce ne yapacak?
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