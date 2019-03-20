Yemekteyiz’in yarışmacıları kimler? İşte 18 – 22 Mart yarışmacıları
Yemekteyiz programının best of bölümleri her hafta yeni yarışmacılarla heyecan dolu anlara neden oluyor. Peki izleyicileri ekrana kilitleyen Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacıları kimler? İşte 18-22 Mart Yemekteyiz best of yarışmacıları.
Sunuculuğunu Onur Topçuoğlu’nun yaptığı TV8’in sevilen programı Yemekteyiz her hafta yeni yarışmacılarla izleyicilerin evlerine konuk oluyor. Birbirinden ilginç anların yaşandığı Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacıları kimler?
GÖKHAN SERBEST KİMDİR?
Hırslı kimliğiyle göze çarpan Gökhan Serbest izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hem aşçılık hem de işletmecilik yapan yarışmacı programın iddialı isimlerinden birini oluşturuyor.
TUĞBA CEYLAN KİMDİR?
Mesleği aşçılık olan Tuğba Ceylan seyircilerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Ceylan yarışmaya oldukça iddialı başladı.
MÜSLÜM MAHİR ÜNAL KİMDİR?
Haftanın ilk gün birincisi olan Müslüm Mahir Ünal’ın asıl mesleği aşçı yardımcılığı. Lezzetli yemekler yapacağını belirten yarışmacı rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor.
TANJU SARIDİKMEN KİMDİR?
İzleyicilerin merak ettiği bir diğer isim olan Tanju Sarıdikmen haftanın dördüncü gününde yarışacak.
GÜL ÖREN YETER KİMDİR?
Asıl mesleği aşçılık olan Gül Ören Yeter, 46 yaşında. Aslen Malatyalı. Ev hanımı. İki çocuk sahibi.
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