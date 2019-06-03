Yemekteyiz'in sunucusu değişiyor - Onur Büyüktopçu'nun yerine kim gelecek?
Yemekteyiz programı sunucu değişikliğine gidiyor. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu programı önümüzdeki sezon başka bir isim sunacak. Peki, Onur Büyüktopçu'nun yerine kim gelecek?
Onur Büyüktopçu, yarışmanın sunuculuğunu bırakacağını şu sözlerle doğruladı: “Sizlerden çok fazla mesaj aldım. Bunu cevaplamam boynumun borcu olarak kabul ediyorum. Evet, yeni sezonda Yemekteyiz’de olmayacağım. Ama çok yakında güzel haberlerim olacak. “
Önümüzdeki günlerde sezon finali yapacak olan Yemekteyiz programı, büyük bir değişikliğe giderek Onur Büyüktopçu'nun yerine yeni bir sunucuyu getirecek. İddiaya göre Yemekteyiz’in yeni sunucusu Seda Sayan olacak.
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