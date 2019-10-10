Yemekteyiz’in kömbe ustası yarışmacısı Fatma Vanlıoğlu kimdir?
Ekranların sevilerek izlenen yemek yarışması Seda Sayan ile Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacılarından biri de Fatma Vanlıoğlu. Gaziantep bölümünde yarışan Fatma Vanlıoğlu, dördüncü gün maharetlerini sergileyecek. Yemekteyiz’in kömbe ustası yarışmacısı Fatma Vanlıoğlu kimdir?
Seda Sayan'la Yemekteyiz'de 7-11 Ekim tarihleri arasında yarışacak isimler haftanın ilk gününde belli olmuştu. Bu yarışmacılardan biri de Fatma Vanlıoğlu. Kendine has kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fatma Vanlıoğlu, kızlarının MasterChef’e katılmasını istediğini ancak kendisinin o kadar hızlı olamayacağını belirtti, bu nedenle Yemekteyiz’e başvurduğunu söyledi.
Haftanın dördüncü gün yarışmacısı tüm yemek çeşitlerinde oldukça iddialı olan Fatma Vanlıoğlu. Kömbe ustası olan 54 yaşındaki yarışmacıya yakın çevresi "Organik Fatma Bacı" diyor. 7 kız, 3 torun büyüten Fatma Vanlıoğlu'nun yarışmaya katılma nedeni kızının eğitimini sürdürmesini sağlamak.
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