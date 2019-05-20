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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.05.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler? İşte 20-24 Mayıs Yemekteyiz yarışmacıları

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Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler? İşte 20-24 Mayıs Yemekteyiz yarışmacıları

TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz'de bu hafta kimlerin yarışacağı merak konusu oldu. Yemekteyiz yarışmacıları, 20-24 Mayıs haftasında, tüm hünerlerini sergileyerek rakiplerine karşı yarışacak. Peki, Yemekteyiz'in 20-24 Mayıs haftasında kimler yarışacak? İşte, Yemekteyiz'in merak edilen yarışmacıları hakkında bazı bilgiler.

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak bir birinden iddialı beş isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz programının 20-24 Mayıs haftası yarışmacıları.

Sevda Çakır kimdir?

Yemekteyiz'in 20-24 Mayıs haftasında birinci gün yarışacak isim olan Sevda Çakır, aslen Nevşehir'li ve 2 çocuk annesi. Yemek konusunda kendisine güvenen Çakır, turizm işi ile ilgileniyor.

İhsan Bilgeday Göğüsgören kimdir?

Yemekteyiz'in ikinci günü yarışacak olan İhsan Bilgeday Göğüsgören , iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Bilgeday, öğrenci ve yemek konusunda kendisine güveniyor.

Pakize Bıyıklı kimdir?

Yemekteyiz yarışmasının iddialı isimlerin olan Pakize Bıyıklı 46. yaşında ve aslen Tokatlı. 2 çocuk annesi olan yarışmacı 23 yıllık evli.

Aytaç Erdoğan kimdir?

Yemekteyiz yarışmasına katılan Aytaç Erdoğan, bir boya firmasında satış pazarlama üzerine çalışıyor. Aytaç Erdoğan, daha önce kişisel gelişim eğitimleri de almış.

Çiğdem Üregen kimdir?

Yemekteyiz'in 5. günü yarışacak olan ismi Çiğdem Üregen, estetik ve güzellik koçu olarak çalışıyor. Yemek konusunda kendisine güvenen yarışmacı iddialı isimler arasında yer alıyor.

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