Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler? İşte 20-24 Mayıs Yemekteyiz yarışmacıları
TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz'de bu hafta kimlerin yarışacağı merak konusu oldu. Yemekteyiz yarışmacıları, 20-24 Mayıs haftasında, tüm hünerlerini sergileyerek rakiplerine karşı yarışacak. Peki, Yemekteyiz'in 20-24 Mayıs haftasında kimler yarışacak? İşte, Yemekteyiz'in merak edilen yarışmacıları hakkında bazı bilgiler.
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak bir birinden iddialı beş isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz programının 20-24 Mayıs haftası yarışmacıları.
Sevda Çakır kimdir?
Yemekteyiz'in 20-24 Mayıs haftasında birinci gün yarışacak isim olan Sevda Çakır, aslen Nevşehir'li ve 2 çocuk annesi. Yemek konusunda kendisine güvenen Çakır, turizm işi ile ilgileniyor.
İhsan Bilgeday Göğüsgören kimdir?
Yemekteyiz'in ikinci günü yarışacak olan İhsan Bilgeday Göğüsgören , iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Bilgeday, öğrenci ve yemek konusunda kendisine güveniyor.
Pakize Bıyıklı kimdir?
Yemekteyiz yarışmasının iddialı isimlerin olan Pakize Bıyıklı 46. yaşında ve aslen Tokatlı. 2 çocuk annesi olan yarışmacı 23 yıllık evli.
Aytaç Erdoğan kimdir?
Yemekteyiz yarışmasına katılan Aytaç Erdoğan, bir boya firmasında satış pazarlama üzerine çalışıyor. Aytaç Erdoğan, daha önce kişisel gelişim eğitimleri de almış.
Çiğdem Üregen kimdir?
Yemekteyiz'in 5. günü yarışacak olan ismi Çiğdem Üregen, estetik ve güzellik koçu olarak çalışıyor. Yemek konusunda kendisine güvenen yarışmacı iddialı isimler arasında yer alıyor.
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