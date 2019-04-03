Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler? İşte 1-5 Nisan Yemekteyiz yarışmacıları
TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz'de bu hafta da heyecan devam ediyor. Her hafta yeni yarışmacılarla ekranlara gelen ve sevilerek takip edilen programda haftanın finaline kısa süre kala bu haftanın yarışmacıları da internette merak edilmeye başlandı. Peki, Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler?
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı, her gün saat 15.45'te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Yemekteyiz Best Of birbirinden farklı yeni yarışmacılarla kaldığı yerden devam ediyor. Bazen komik bazen de gerilim dolu anların yaşandığı programda, haftanın yarışmacılar da yine merak konusu oldu. İşte, 1-5 Nisan Yemekteyiz yarışmacıları ile ilgili bazı bilgiler...
NALAN TOPRAK KİMDİR?
Yemekteyiz'in 1. gün yarışmacısı olan Nalan Toprak futbol hakemliği yapmaktadir. Toprak, kendine güvendiğini söyleyerek iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor.
GÜLTEN DEMİR KİMDİR?
Yemekteyiz Best Of'ta bu hafta yarışan Gülten Toprak 3. gün yarıştı. Gülten Toprak tekstil işi ile uğraşıyor.
EMEL TULSAR KİMDİR?
Haftanın 2. gün yarışmacısı olan Emel Tulsar iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Emel Tulsar ev hanımı.
NAZMİYE AKKÖMÜR KİMDİR?
Yemekteyiz'in bu hafta ekranlara gelen bölümlerinde Nazmiye Akkömür 4. günde yarışacak isimlerden. Akkömür, ev hanımı ve iddialı yarışmacılardan.
MÜGE YAŞARLAR KİMDİR?
Yemekteyiz'in 1-5 Nisan haftasında cuma günü yarışacak olan yarışmacısı Müge Yaşarlar çocuk gelişimi öğretmeni. Müge Yaşarlar yemek konusunda iddialı olduğunu belirtiyor.
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