Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları 9 Eylül Pazartesi günü belli oldu. Her hafta farklı karakterlere sahip isimlerin yarıştığı Yemekteyiz’in bu haftaki ilk gününde Enis Andaç, maharetlerini sergilemişti. Peki, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
Yemekteyiz'in 9-13 Eylül tarihli yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyordu. Beş gün boyunca yarışacak olan isimler her hafta pazartesi günü ortaya çıkıyor. Peki, bu haftanın yarışmacıları kimler?
ENİS ANDAÇ
Aslen Amasyalı olan Enis Andaç, 40 yaşında ve ses sanatçısı. Daha önce pek çok kez ekranlarda gördüğümüz Enis Andaç, O Ses Türkiye ve Esra Erol'un izdivaç programına katılmıştı. 9-13 Eylül tarihli haftanın açılışını yapan yarışmacı, geriye kalan dört gün boyunca rakiplerinin evine konuk olacak.
MÜZEYYEN ESER
Aslen Ispartalı olan Müzeyyen Eser, kısa bir süre önce evlilik nedeniyle İstanbul’a yerleşti. 43 yaşındaki iddialı yarışmacı, kendini şimdiden birinci ilan ediyor.
NEŞE KIR
Aslen Giresunlu olan 29 yaşındaki Neşe Kır, tarih öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Neşe Kır, sözünün kesilmesine ve yüksek sesle konuşulmasını hoş karşılamadığını dile getiriyor.
YILDIZ AYDOĞDU
Aslen Tokatlı olan 40 yaşındaki Yıldız Aydoğdu, idari işler sorumlusu. Evli ve 1 çocuk annesi olan Yıldız Aydoğdu, elinin lezzetine çok güvendiğini belirtiyor.
EBRU EĞİNOĞLU
47 yaşındaki Ebru Eğinoğlu, köşe yazarı. Eski bir haber spikeri olan Ebru Eğinoğlu, bir internet sitesine köşe yazıları yazıyor.
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