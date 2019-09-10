Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
GeriTelevizyon Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
10.09.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları 9 Eylül Pazartesi günü belli oldu. Her hafta farklı karakterlere sahip isimlerin yarıştığı Yemekteyiz’in bu haftaki ilk gününde Enis Andaç, maharetlerini sergilemişti. Peki, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz'in 9-13 Eylül tarihli yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyordu. Beş gün boyunca yarışacak olan isimler her hafta pazartesi günü ortaya çıkıyor. Peki, bu haftanın yarışmacıları kimler?

ENİS ANDAÇ
Aslen Amasyalı olan Enis Andaç, 40 yaşında ve ses sanatçısı. Daha önce pek çok kez ekranlarda gördüğümüz Enis Andaç, O Ses Türkiye ve Esra Erol'un izdivaç programına katılmıştı. 9-13 Eylül tarihli haftanın açılışını yapan yarışmacı, geriye kalan dört gün boyunca rakiplerinin evine konuk olacak.

MÜZEYYEN ESER
Aslen Ispartalı olan Müzeyyen Eser, kısa bir süre önce evlilik nedeniyle İstanbul’a yerleşti. 43 yaşındaki iddialı yarışmacı, kendini şimdiden birinci ilan ediyor.

NEŞE KIR
Aslen Giresunlu olan 29 yaşındaki Neşe Kır, tarih öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Neşe Kır, sözünün kesilmesine ve yüksek sesle konuşulmasını hoş karşılamadığını dile getiriyor.

YILDIZ AYDOĞDU
Aslen Tokatlı olan 40 yaşındaki Yıldız Aydoğdu, idari işler sorumlusu. Evli ve 1 çocuk annesi olan Yıldız Aydoğdu, elinin lezzetine çok güvendiğini belirtiyor.

EBRU EĞİNOĞLU
47 yaşındaki Ebru Eğinoğlu, köşe yazarı. Eski bir haber spikeri olan Ebru Eğinoğlu, bir internet sitesine köşe yazıları yazıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Üçüzler büyüdü... Üniversiteyi kazandılar!
Yeşilçam'ın usta ismi Süleyman Turan hayatını kaybetti
Japonya'dan Yeşilçam'a
'O bizim gönlümüzde hiçbir zaman ölmeyecek'