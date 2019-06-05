Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
Kısa bir süre sonra sezona ara verecek olan Yemekteyiz yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Birincisini 10 bin TL’lik çekle ödüllendiren Yemekteyiz, yeni haftanın açılışını 3 Haziran’da yaptı. Peki, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
3-7 Haziran 2019 haftası Yemekteyiz yarışmacıları belli oldu. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan Yemekteyiz’in ilk bölüm yarışmacısı ev hanımı Belgin Kurt Esen’di. Peki, Yemekteyiz 3-7 Haziran yarışmacıları kimler?
BELGİN KURT ESEN
38 yaşında olan emekli ev hanımı Belgin Kurt Esen, kemik suyu çorba, kremalı kaşarlı patates, çoban salata, güveçte et sote, pirinç pilavı ve trileçeden oluşan menüyle yarışmacıların karşısına çıktı. Yarışmacılardan Merve Hanım 3 puan, Ahmet Bey 5 puan, Esra Hanım 3 puan, Gülistan Hanım 2 puan verdi. Toplamda 13 puan alan Bilgen Hanım günü bu şekilde tamamladı.
MERVE TAŞKIRAN BİLGEN
Merve Taşkıran, Yemekteyiz’in ikinci gününde yarıştı. Merve Taşkıran Bilgen, ıspanak çorbası, şakşukalı biber dolması, tulum peynirli salata, güveçte testi kebabı, pirinç pilavı, cevizli kadayıf tatlısından oluşan menüyle yarışmacıların karşısına çıktı.
ESRA SERTKAYA
Yemekteyiz’in üçüncü gün yarışmacısı Esra Sertkaya, Zonguldaklı ve 40 yaşında. Asıl mesleği tasarımcı olan Esra Sertkaya, yemek yapmanın kendisine terapi gibi geldiğini ifade ediyor.
GÜLİSTAN ARSLAN
45 yaşında üç çocuk annesi Gülistan Arslan esnaflık yapıyor. Kendisine bir hayli güvenen Gülistan Arslan, diğer yarışmacılarından kendisinden korktuğunu iddia ediyor.
AHMET ÇEKİRDEKÇİ
Dört gün boyunca diğer yarışmacıların evine konuk olarak katılacak olan Ahmet Çekirdekçi finale ev sahipliği yağacak. 55 yaşındaki Nevşehirli Ahmet Çekirdekçi evli ve üç çocuk babası.
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