Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları belli oldu. Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz'in 27-31 Mayıs arasında yarışacak olan yarışmacıları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. İlk gün yarışmacısı Elif Çakı oldu. İşte, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları…
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak bir birinden iddialı beş isim belli oldu. Yemekteyiz yarışmacıları, 27-31 Mayıs haftasında bir yandan hünerlerini sergileyecek, bir yandan da puanlama yapacak.
ELİF ÇAKI
Aslen Tokatlı olan Elif Çakı, 26 yaşındı. Evli ve 1 çocuk annesi. Kasiyerlik ve kepçeci olarak çalışmış.
LEVENT CANSES
Yemekteyiz yarışmasına katılan Levent Canses, şarkıcılık yaptığını ifade etti. Birçok mekanda sahne alan Levent Bey'in kendisine ait bir organizasyon şirketi var.
ESRA ÜLKER
Güzel yarışmacı Instagram’ı aktif olarak kullanıyor. Esra Ülker, en az diğer isimler kadar iddialı.
SEMİH ORUÇ
Aslen İzmitli olan Semih Oruç, acil tıp teknisyeni. Tek başına yaşamını sürdüren genç yarışmacı, bu nedenle iyi yemek yaptığını söylüyor.
MELEK ENGİN
Yemekteyiz yarışmasına katılan Melek Engin evlidir. 43 yaşında çocuk bakıcısı Trabzonlu 4 çocuğu var.
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