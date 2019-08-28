Yemekteyiz'in bu haftaki (26-30 Ağustos) yarışmacıları kimler?
19 Ağustos Pazartesi günü ekran macerasına başlayan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması kaldığı yerden devan ediyor. Her hafta birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı Seda Sayan ile Yemekteyiz’in bu haftaki ilk bölümünde Sinan Yıldız yarışmıştı. Peki, Yemekteyiz'in bu haftaki (26-30 Ağustos) diğer yarışmacıları kimler?
Yemekteyiz'in bu haftaki (26-30 Ağustos) yarışmacıları Sinan Yıldız, Sibel Akan Tanyeri, Hayriye Tarlar Birden, Aysun Hocaoğlu ve Güngör Gündübey oldu. İşte, beş yarışmacının hayatlarına ilişkin bilgiler...
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?
SİNAN YILDIZ KİMDİR?
Evli ve üç çocuk sahibi Sinan Yıldız, Yemekteyiz'in bu haftaki ilk yarışmacısı oldu. Aşçılık yaparak geçimini sağlayan Sinan Yıldız, diğer dört gün boyunca rakiplerinin menülerini yorumlayacak.
SİBEL AKAN TANYERİ KİMDİR?
Haftanın ikinci gününde 24 yaşındaki Sibel Akan Tanyeri yarıştı. YouTube videoları çeken Sibel Akan Tanyeri, farklı konularda vloglar paylaşıyor. Genç yaşta anne olan Sibel Akan Tanyeri'nin Selen Ebrar ve Selin Hira adında iki kız var.
HAYRİYE TARLAR BİRDEN KİMDİR?
Haftanın üçüncü gün yarışmacısı ise 49 yaşındaki Hayriye Tarlar Birden, oldu. Aslen Antepli olan Hayriye Tarlar Birden, iki çocuk annesi. Birçok farklı işte çalışan Hayriye Tarlar Birden, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına ara verdi.
AYSUN HOCAOĞLU KİMDİR?
İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan 31 yaşındaki Aysun Hocaoğlu, aslen Ardahanlı ve gıda mühendisi.
GÜNGÖR GÜNDÜBEY KİMDİR?
60 Yaşındaki Güngör Gündüzbey, Yemekteyiz'in bu haftaki finaline ev sahipliği yapacak. 43 yıldır evli ve 3 çocuk annesi olan Güngör Gündüzbey, sakin biri gibi görünse de damarına basıldığında sert biri olduğunu söylüyor.
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