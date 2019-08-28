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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
28.08.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'in bu haftaki (26-30 Ağustos) yarışmacıları kimler?

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Yemekteyiz'in bu haftaki (26-30 Ağustos) yarışmacıları kimler?

19 Ağustos Pazartesi günü ekran macerasına başlayan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması kaldığı yerden devan ediyor. Her hafta birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı Seda Sayan ile Yemekteyiz’in bu haftaki ilk bölümünde Sinan Yıldız yarışmıştı. Peki, Yemekteyiz'in bu haftaki (26-30 Ağustos) diğer yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz'in bu haftaki (26-30 Ağustos) yarışmacıları Sinan Yıldız, Sibel Akan Tanyeri, Hayriye Tarlar Birden, Aysun Hocaoğlu ve Güngör Gündübey oldu. İşte, beş yarışmacının hayatlarına ilişkin bilgiler...

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

SİNAN YILDIZ KİMDİR?

Evli ve üç çocuk sahibi Sinan Yıldız, Yemekteyiz'in bu haftaki ilk yarışmacısı oldu. Aşçılık yaparak geçimini sağlayan Sinan Yıldız, diğer dört gün boyunca rakiplerinin menülerini yorumlayacak. 

SİBEL AKAN TANYERİ KİMDİR?

Haftanın ikinci gününde 24 yaşındaki Sibel Akan Tanyeri yarıştı. YouTube videoları çeken Sibel Akan Tanyeri, farklı konularda vloglar paylaşıyor. Genç yaşta anne olan Sibel Akan Tanyeri'nin Selen Ebrar ve Selin Hira adında iki kız var. 

HAYRİYE TARLAR BİRDEN KİMDİR?

Haftanın üçüncü gün yarışmacısı ise 49 yaşındaki Hayriye Tarlar Birden, oldu. Aslen Antepli olan Hayriye Tarlar Birden, iki çocuk annesi. Birçok farklı işte çalışan Hayriye Tarlar Birden, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına ara verdi. 

AYSUN HOCAOĞLU KİMDİR?

İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan 31 yaşındaki Aysun Hocaoğlu, aslen Ardahanlı ve gıda mühendisi.

GÜNGÖR GÜNDÜBEY KİMDİR?

60 Yaşındaki Güngör Gündüzbey, Yemekteyiz'in bu haftaki finaline ev sahipliği yapacak. 43 yıldır evli ve 3 çocuk annesi olan Güngör Gündüzbey, sakin biri gibi görünse de damarına basıldığında sert biri olduğunu söylüyor. 

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