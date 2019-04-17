Yemekteyiz'in 15 - 19 Nisan yarışmacıları kimlerdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYemekteyiz'in 15 - 19 Nisan yarışmacıları kimlerdir?
GeriTelevizyon Yemekteyiz'in 15 - 19 Nisan yarışmacıları kimlerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
17.04.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'in 15 - 19 Nisan yarışmacıları kimlerdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemekteyiz'in 15 - 19 Nisan yarışmacıları kimlerdir?

TV8 ekranlarında her hafta birbirinden farklı yarışmacılarla izleyici karşısına çıkan ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Yemekteyiz'de haftanın finaline doğru geri sayım başladı. Her gün bir yarışmacının farklı menülerle yemek yaptığı ve gün sonunda rakiplerinden puan aldığı programda, 15 -19 Nisan haftasının yarışmacıları da internette merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz programının 15 -19 Nisan yarışmacıları kimlerdir? İşte, Yemekteyiz'in merak edilen yarışmacıları ile ilgili bazı bilgiler.

Best Of formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Yemekteyiz zaman zaman komik zaman zaman da gergin anlara sahne oluyor. Haftanın sonunda bir yarışmacının para ödülünü kazandığı programda bu haftanın yarışmacıları da merak konusu olmaya devam ediyor. Yemekteyiz'de haftanın ilk üç günü Emin Çetin, Derya Yavuz ve Esra Furuncı yarışmış ve farklı menülerle ekranlara gelmişti. İşte, 15 -19 Nisan haftasının Yemekteyiz yarışmacıları...

EMİN ÇETİN KİMDİR?

15 Nisan 2019 tarihinde haftanın ilk günü yarışan Emin Çetin apartman görevlisi ve yemek konusunda oldukça iddialı.

DERYA YAVUZ KİMDİR?

Yemekteyiz Best Of'ta 16 Nisan Salı günü rakiplerine karşı yarışan Derya Yavuz, ev hanımı. Derya Yavuz, yemekte kendisine güvendiğini belirtiyor.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yemekteyiz'in 18 Nisan Perşembe günü yarışacak yarışmacısı Yasin Obuz, kendi işletmesini yönetiyor. Obuz, yemek konusunda iddialı olduğunu söylüyor.

ESRA FURUNCI KİMDİR?

Yarışmanın 17 Nisan Çarşamba günü, hazırladığı farklı menüsüyle yarışan Esra Furuncı, pastacılıkla uğraşıyor. Furuncı, tatlı ve pasta konusunda oldukça iddialı.

ADEM ERGEN KİMDİR?

Yemekteyiz Best Of'da 19 Nisan Cuma günü yarışacak olan Adem Ergen satış uzmanı olarak çalışıyor. Haftanın son günü rakiplerine karşı yarışacak olan Adem Ergen yemekte iddialı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sanatçı Yaşar Özel son yolculuğuna uğurlandı

'Gülmekten ağladığımız yıllarımız olsun'

Ünlü oyuncu doğum anını anlattı

Demet'e nazar değdi