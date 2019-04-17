Yemekteyiz'in 15 - 19 Nisan yarışmacıları kimlerdir?
TV8 ekranlarında her hafta birbirinden farklı yarışmacılarla izleyici karşısına çıkan ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Yemekteyiz'de haftanın finaline doğru geri sayım başladı. Her gün bir yarışmacının farklı menülerle yemek yaptığı ve gün sonunda rakiplerinden puan aldığı programda, 15 -19 Nisan haftasının yarışmacıları da internette merak konusu oldu. Peki, Yemekteyiz programının 15 -19 Nisan yarışmacıları kimlerdir? İşte, Yemekteyiz'in merak edilen yarışmacıları ile ilgili bazı bilgiler.
Best Of formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Yemekteyiz zaman zaman komik zaman zaman da gergin anlara sahne oluyor. Haftanın sonunda bir yarışmacının para ödülünü kazandığı programda bu haftanın yarışmacıları da merak konusu olmaya devam ediyor. Yemekteyiz'de haftanın ilk üç günü Emin Çetin, Derya Yavuz ve Esra Furuncı yarışmış ve farklı menülerle ekranlara gelmişti. İşte, 15 -19 Nisan haftasının Yemekteyiz yarışmacıları...
EMİN ÇETİN KİMDİR?
15 Nisan 2019 tarihinde haftanın ilk günü yarışan Emin Çetin apartman görevlisi ve yemek konusunda oldukça iddialı.
DERYA YAVUZ KİMDİR?
Yemekteyiz Best Of'ta 16 Nisan Salı günü rakiplerine karşı yarışan Derya Yavuz, ev hanımı. Derya Yavuz, yemekte kendisine güvendiğini belirtiyor.
YASİN OBUZ KİMDİR?
Yemekteyiz'in 18 Nisan Perşembe günü yarışacak yarışmacısı Yasin Obuz, kendi işletmesini yönetiyor. Obuz, yemek konusunda iddialı olduğunu söylüyor.
ESRA FURUNCI KİMDİR?
Yarışmanın 17 Nisan Çarşamba günü, hazırladığı farklı menüsüyle yarışan Esra Furuncı, pastacılıkla uğraşıyor. Furuncı, tatlı ve pasta konusunda oldukça iddialı.
ADEM ERGEN KİMDİR?
Yemekteyiz Best Of'da 19 Nisan Cuma günü yarışacak olan Adem Ergen satış uzmanı olarak çalışıyor. Haftanın son günü rakiplerine karşı yarışacak olan Adem Ergen yemekte iddialı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle