Yemekteyiz'e konuk olan Somer Şef kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında?
MasterChef Türkiye’nin üç şefinden biri olan Somer Sivrioğlu, Yemekteyiz yarışmasına konuk oldu. Yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu, Somer Sivrioğlu’nun da dahil olduğu anları instagram hesabından paylaştı. Peki, Yemekteyiz'e konuk olan Somer Şef kimdir? Somer Sivrioğlu’nun hayatı…
MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi. Annesi de bir şef olan Somer Sivrioğlu, küçük yaşlardan bu yana yemeğe ilgiydi. Bilkent Turizm Otelcilik mezunu olan Somer Sivrioğlu, 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti, yurt dışındaki restoranlarda çalışan Somer Sivrioğlu, geleneksel yemeklerimizi barındıran menüsü ile Türk mutfağını tanıttı. Konuk olarak katıldığı Yemekteyiz yarışmasında hayatıyla ilgili bilgiler vere Somer Sivrioğlu, "Türkiye'ye yılda bir kere geliyordum, MasterChef nedeniyle daha sık kalıyorum." açıklamasında bulundu. Avusturalya'daki restoranında ağırlıklı olarak meze ve klasik Türk mutfağına özgü lezzetlerin yer aldığını ifade eden Somer Sivrioğlu, "Türk mutfağı derin bir kültürün mirası Avustralyalılara da çok uyuyor. Türk mutfağı baya seviliyor. " dedi.
Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:
• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü•
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
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