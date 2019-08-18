Yemekteyiz’den sonra MasterChef’e katılan Yasin Obuz kimdir?
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye’nin tanıtımında dikkat çeken isimlerden biri de Yasin Obuz oldu. Daha önce Yemekteyiz yarışmasına katılan Yasin Obuz ilginç tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Yemekteyiz’den sonra MasterChef’e katılan Yasin Obuz kimdir?
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Survivor’ın olaylı isimlerinden Taner Tolga Tarlacı ile yakın arkadaş olan Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı. Yasin Obuz en son Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Ece Erken’in iddiasıyla gündeme gelmişti. Erken, Yasin Obuz’un kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyleyerek dava açacağını bildirmişti.
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