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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Yemekteyiz'de sezonun ilk haftası kim birinci oldu?

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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Yemekteyiz'de sezonun ilk haftası kim birinci oldu?

Yemekteyiz'in 19-23 Ağustos haftasında heyecan sona erdi. Pazartesi gününden bu yana kıyasıya yarışın devam ettiği Yemekteyiz'de, bu haftayı kimin birinci olarak kapattığı ve hangi yarışmacının kaç puan elde ettiği, Seda Sayan tarafından açıklandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?

Ekranların sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz, yeni sezona Seda Sayan'nın sunumuyla başladı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. İşte, bu haftayı birinci tamamlayan o yarışmacı...

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 11 puanla Günay Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 17 puan alan Neslihan Hanım oldu. 19 puan alan Arzu Hanım ise haftayı üçüncü olarak kapattı.

Toplamda 22 puan alan iki isim; Yadigar Hanım ve Ekrem Bey ise büyük ödülü paylaşarak, yeni sezonda ilk haftanın birincileri oldu.

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HAFTANIN YARIŞMACILARI

Yadigar Kesin: Aslen Samsunlu olan Yadigar Keskin, 52 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. 34 yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çocuğu ve bir torunu var. 19 Ağustos Pazartesi günü haftanın açılışını yapan Yadigar Keskin, diğer günlerde rakiplerinin yemeklerini yorumlayıp değerlendirecek.

Arzu Artik: Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, son çocuğunu doğurduktan sonra kariyerine ara verdi.

Günay Aktağ: 52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, boş vakitlerinde bahçe ve el işleriyle uğraşmayı seviyor.

Ekrem Çapri: Yemekteyiz'de finalden bir gün önce Ekrem Çapri yarışacak. Tekstilci olan Ekrem bey aslen Trabzonlu. İstanbul'da yaşayan Ekrem Çapri evli ve 2 çocuk babası.

Neslihan Yazıcı: İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı, final gününe ev sahipliği yapacak.

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