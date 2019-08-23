Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Yemekteyiz'de sezonun ilk haftası kim birinci oldu?
Yemekteyiz'in 19-23 Ağustos haftasında heyecan sona erdi. Pazartesi gününden bu yana kıyasıya yarışın devam ettiği Yemekteyiz'de, bu haftayı kimin birinci olarak kapattığı ve hangi yarışmacının kaç puan elde ettiği, Seda Sayan tarafından açıklandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?
Ekranların sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz, yeni sezona Seda Sayan'nın sunumuyla başladı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. İşte, bu haftayı birinci tamamlayan o yarışmacı...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 11 puanla Günay Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 17 puan alan Neslihan Hanım oldu. 19 puan alan Arzu Hanım ise haftayı üçüncü olarak kapattı.
Toplamda 22 puan alan iki isim; Yadigar Hanım ve Ekrem Bey ise büyük ödülü paylaşarak, yeni sezonda ilk haftanın birincileri oldu.
HAFTANIN YARIŞMACILARI
Yadigar Kesin: Aslen Samsunlu olan Yadigar Keskin, 52 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. 34 yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çocuğu ve bir torunu var. 19 Ağustos Pazartesi günü haftanın açılışını yapan Yadigar Keskin, diğer günlerde rakiplerinin yemeklerini yorumlayıp değerlendirecek.
Arzu Artik: Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, son çocuğunu doğurduktan sonra kariyerine ara verdi.
Günay Aktağ: 52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, boş vakitlerinde bahçe ve el işleriyle uğraşmayı seviyor.
Ekrem Çapri: Yemekteyiz'de finalden bir gün önce Ekrem Çapri yarışacak. Tekstilci olan Ekrem bey aslen Trabzonlu. İstanbul'da yaşayan Ekrem Çapri evli ve 2 çocuk babası.
Neslihan Yazıcı: İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı, final gününe ev sahipliği yapacak.
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