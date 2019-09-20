Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz'de kim birinci oldu?
Ekranların sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz Seda Sayan'nın sunumuyla devam ediyor. Sevilen yarışma bu hafta Kırklareli'nde yapıldı. İddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?
Yemekteyiz'in 16-20 Eylül haftasında heyecan sona erdi. Pazartesi gününden bu yana kıyasıya yarışın devam ettiği Yemekteyiz'de, bu haftayı kimin birinci olarak kapattığı ve hangi yarışmacının kaç puan elde ettiği, Seda Sayan tarafından akşamın sonunda açıklandı. İşte, Yemekteyiz'de 16-20 Eylül 2019 haftasının kazananı...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 13 puanla Süheyla oldu. Haftanın dördüncüsü 18 puan alan Güllüşah oldu. 19 puan alan Emine haftayı üçüncü olarak kapattı. Toplamda 20 puan alan Hatice ikinci olurken, haftanın birincisi ise 27 puan alan Batuhan oldu.
HAFTANIN YARIŞMACILARI
Yemekteyiz yarışmasının yeni hafta yarışmacıları 16 Eylül Pazartesi günü belli oldu. Birbirinden farklı karakterlere sahip isimlerin 5 gün boyunca performanslarını sergilediği Yemekteyiz'de bu akşam final heyecanı vardı. İşte, bu haftanın yarışmacıları hakkında tüm ayrıntılar...
HATİCE KARAKUŞ
Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı Hatice Karakuş, doğma büyüme Kırklarelili. Evli ve üç çocuk annesi olan yarışmacı, gündelik temizlik yaparak evinin geçimini sağlıyor. Boş zamanlarında oynamayı çok seven Hatice Hanım el lezzetine güveniyor ve birinci olmak istiyor.
SÜHEYLA ÜLKER
Yemek yarışmalarına katılmayı seven ve dereceleri bulunan Süheyla Ülker, ev hanımı. Kendisine çok güvenen yarışmacı, evli ve 2 çocuk annesi.
EMİNE SEZER
Haftanın üçüncü gününde misafirlerini ağırlayacak olan Emine Sezer, 44 yaşında ve Kırklareli'nde yaşıyor. Lakabı Süslü Emine olan yarışmacı, özellikle masa düzeni ve dekoru hakkında iddialı.
BATUHAN DERE
Finalden bir gün önce yarışacak olan Batuhan Büyükdere, 29 yaşında ve evli. Serbest meslekle uğraşan yarışmacı, menüsüne oldukça güveniyor.
GÜLLÜŞAH ÇETİNKAYA
Finale ev sahipliği yapacak olan Güllüşah Çetinkaya, aşçı.
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