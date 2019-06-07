Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte 3-7 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte 3-7 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı
GeriTelevizyon Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte 3-7 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
07.06.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte 3-7 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte 3-7 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı

TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı yarışmacıların hazırladığı menülerle hünerlerini gösterdiği Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti ve bir isim birinci oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 3-7 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı.

Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabetle yarıştığı Yemekteyiz yarışmasında 3 Haziran'da başlayan moroton son buldu ve haftanın finali gerçekleşti.  Yemekteyiz'de 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olan haftanın birincisini, sunucu Onur Büyüktopçu açıkladı. İşte, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi ve aldığı puan...

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

3-7 Haziran haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta boyunca yaptığı puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 32 puanla Ahmet Çekirdekçi oldu. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

BELGİN KURT ESEN

38 yaşında olan emekli ev hanımı Belgin Kurt Esen, kemik suyu çorba, kremalı kaşarlı patates, çoban salata, güveçte et sote, pirinç pilavı ve trileçeden oluşan menüyle yarışmacıların karşısına çıktı. Yarışmacılardan Merve Hanım 3 puan, Ahmet Bey 5 puan, Esra Hanım 3 puan, Gülistan Hanım 2 puan verdi. Toplamda 13 puan alan Bilgen Hanım günü bu şekilde tamamladı.

MERVE TAŞKIRAN BİLGEN

Merve Taşkıran, Yemekteyiz’in ikinci gününde yarıştı. Merve Taşkıran Bilgen, ıspanak çorbası, şakşukalı biber dolması, tulum peynirli salata, güveçte testi kebabı, pirinç pilavı, cevizli kadayıf tatlısından oluşan menüyle yarışmacıların karşısına çıktı.

ESRA SERTKAYA

Yemekteyiz’in üçüncü gün yarışmacısı Esra Sertkaya, Zonguldaklı ve 40 yaşında. Asıl mesleği tasarımcı olan Esra Sertkaya, yemek yapmanın kendisine terapi gibi geldiğini ifade ediyor.

GÜLİSTAN ARSLAN

45 yaşında üç çocuk annesi Gülistan Arslan esnaflık yapıyor. Kendisine bir hayli güvenen Gülistan Arslan, diğer yarışmacılarından kendisinden korktuğunu iddia ediyor.

AHMET ÇEKİRDEKÇİ

Dört gün boyunca diğer yarışmacıların evine konuk olarak katılacak olan Ahmet Çekirdekçi finale ev sahipliği yağacak. 55 yaşındaki Nevşehirli Ahmet Çekirdekçi evli ve üç çocuk babası.

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Ünlü rap'çi Ceza’nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Villasını 14 ayda yeniden yarattı!
Davullu zurnalı gelin alma!
Pelin Akil'den takipçisine jet yanıt