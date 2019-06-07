Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte 3-7 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı
TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı yarışmacıların hazırladığı menülerle hünerlerini gösterdiği Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti ve bir isim birinci oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 3-7 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı.
Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabetle yarıştığı Yemekteyiz yarışmasında 3 Haziran'da başlayan moroton son buldu ve haftanın finali gerçekleşti. Yemekteyiz'de 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olan haftanın birincisini, sunucu Onur Büyüktopçu açıkladı. İşte, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi ve aldığı puan...
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
3-7 Haziran haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta boyunca yaptığı puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 32 puanla Ahmet Çekirdekçi oldu. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI
BELGİN KURT ESEN
38 yaşında olan emekli ev hanımı Belgin Kurt Esen, kemik suyu çorba, kremalı kaşarlı patates, çoban salata, güveçte et sote, pirinç pilavı ve trileçeden oluşan menüyle yarışmacıların karşısına çıktı. Yarışmacılardan Merve Hanım 3 puan, Ahmet Bey 5 puan, Esra Hanım 3 puan, Gülistan Hanım 2 puan verdi. Toplamda 13 puan alan Bilgen Hanım günü bu şekilde tamamladı.
MERVE TAŞKIRAN BİLGEN
Merve Taşkıran, Yemekteyiz’in ikinci gününde yarıştı. Merve Taşkıran Bilgen, ıspanak çorbası, şakşukalı biber dolması, tulum peynirli salata, güveçte testi kebabı, pirinç pilavı, cevizli kadayıf tatlısından oluşan menüyle yarışmacıların karşısına çıktı.
ESRA SERTKAYA
Yemekteyiz’in üçüncü gün yarışmacısı Esra Sertkaya, Zonguldaklı ve 40 yaşında. Asıl mesleği tasarımcı olan Esra Sertkaya, yemek yapmanın kendisine terapi gibi geldiğini ifade ediyor.
GÜLİSTAN ARSLAN
45 yaşında üç çocuk annesi Gülistan Arslan esnaflık yapıyor. Kendisine bir hayli güvenen Gülistan Arslan, diğer yarışmacılarından kendisinden korktuğunu iddia ediyor.
AHMET ÇEKİRDEKÇİ
Dört gün boyunca diğer yarışmacıların evine konuk olarak katılacak olan Ahmet Çekirdekçi finale ev sahipliği yağacak. 55 yaşındaki Nevşehirli Ahmet Çekirdekçi evli ve üç çocuk babası.
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