Yemekteyiz’de kim birinci olacak? Haftanın finali bugün yapılacak.
Hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümleri bu hafta çarşamba akşamı başladı. Program sunucusu Onur Büyüktopçu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Yemekteyiz’de haftanın finali ise 13 Ocak Pazar günü yapılacak.
TV8 ekranlarının ilgi gören programlarından Yemekteyiz, birbirinden farklı lezzetler yarışmaya devam ediyor. Haftanın açılışını çarşamba günü yapan Yemekteyiz, bugün haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkacak.
Daha önce yarışmanın yeni bölümlerinin çarşamba günü yayınlanacağını duyuran Onur Büyüktopçu, haftanın finaline dair de açıklamada bulunmuştu. İşte 9 Ocak Çarşamba günü yapılan o açıklama: "Bu hafta cumartesi ve pazar günleri de yarışmamız devam edecek biliyorsunuz değil mi?”
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI
DİMİTRA İÇYÜZ
İlk gün yarışmacısı Dimitra İçyüz’dü. 58 yaşında, Ankaralı bir ev hanımı olan Dimitra İçyüz, 41 yıllık evli ve 2 çocuk annesi.
GÖKÇE GÜLER
İkinci gün yarışmacısı ise Gökçe Güler oldu. 24 yaşında ve fizyoterapist olan Güler Hanım, aslen Makedonyalı ve 2 aylık evli.
YILMAZ KARADAŞ
Yemekteyiz’in bu hafta en çok dikkat çeken ismi ise Yılmaz Karadaş oldu. 46 yaşındaki Yılmaz Bey, apartman görevlisi olarak çalışıyor. Aslen Zonguldaklı olan yarışmacı, 30 yıllık evli ve 2 çocuk babası.
İCLAL ASLAN
Dördüncü gün yarışan isim ise 40 yaşındaki İclal Aslan oldu. 20 yıllık evli ve aslen Şanlıurfalı olan İclal Hanım, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
HASAN MERT TÜYSÜZ
Yemekteyiz’de haftanın finalini yapacak isim ise Hasan Mert Tüysüz oldu. Aslen Giresunlu olan Hasan Bey, ailesiyle yaşıyor ve kendi mağazasında çalışıyor.
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