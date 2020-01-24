Yemekteyiz'de haftanın finalinde kim birinci oldu? Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı?

Yemekteyiz'de ocak ayının üçüncü hafta kazananı belli oldu. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına maharetlerini sonuna kadar sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz'de 20-24 Ocak 2020 haftasının kazananı...

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 18 puanla Şinda oldu. Toplamda 21 puan alan Yıldız dördüncü oldu. 26 puan alan Filiz Hanım üçüncü oldu. İkinci sırada ise 27 puanla Ayşe Hanım yer aldı. Haftanın birincisi ise 34 puan alan Mercan oldu.