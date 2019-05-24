Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? 24 Mayıs Yemekteyiz haftanın finali
Yemekteyiz'de 20 Mayıs Pazartesi başlayan maraton bu akşam son buldu. İlgiyle izlenen yarışmada beş günün sonunda alınan puanlara göre birinci olan isim belli oldu. Mutfakta maharetlerine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödül için mücadele etmişti. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?
Bir birinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet halinde olduğu Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi, haftanın finalinde sunucu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. İşte, haftanın Yemekteyiz birincisi ve aldığı puan...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 19 puanla Aytaç Bey oldu. Haftanın dördüncü 22 puan alan Sevda Hanım oldu. 26 Puan alan Bilgeday Bey haftayı üçüncü olarak kapattı. Haftayı ikincilikle kapatan Pakize Hanım toplamda 28 Puan aldı. Büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi ise toplamda 29 Puan alan Çiğdem Hanım oldu.
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