1 Şubat Yemekteyiz haftanın finali | Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?
Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet halinde olduğu Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi, haftanın finalinin yapıldığı Seren Hanım'ın evinde sunucu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz'de 28 Ocak Pazartesi başlayan maraton bu akşam son buldu. İlgiyle izlenen yarışmada beş günün sonunda alınan puanlara göre birinci olan isim belli oldu. Mutfakta maharetlerine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödül için mücadele etmişti. İşte, haftanın Yemekteyiz birincisi ve aldığı puan...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 18 puanla Elif Hanım oldu. Haftanın dördüncücü 19 puan alan Başak Hanım oldu. 21 puan alan Fikret Bey haftayı üçüncü olarak kapadı. Haftayı ikincilikle kapatan Hamit Bey toplamda 22 puan aldı. Büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi ise toplamda 27 puan alan Seren Hanım oldu.
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