Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 28 Aralık Yemekteyiz birincisi
Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu sorusunun yanıtı sevilen programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalıştı. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte ödülü kazanan isim
Hafta içi her gün büyük heyecan yaratan Yemekteyiz programında bu akşam haftanın birincisi toplanan puanların ardından belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik çekin sahibi kim oldu? İşte detaylar.
YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLACAK?
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 17 puanla Beyza Hanım oldu. Onur Büyüktopçu'dan altı puan alan Beyza Hanım beşinci oldu. Yemekteyiz'de haftanın dördüncüsü 24 puanla Merve Hanım oldu. Haftanın üçüncüsü toplam 28 puanla Abdülkadir Bey oldu. Onur Büyüktopçu'dan 6 puan alan Abdülkadir Bey haftayı üçüncülük ile tamamladı. Haftanın birincisi olan isim ise Onur Büyüktopçu'dan aldığı 30 puanla iki kişi oldu Gülüzar Hanım 7 puan alırken Fatma Hanım 8 puan aldı. İki yarışmacı 5'er bin liralık ödülün sahibi oldu.
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