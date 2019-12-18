Yemekteyiz'de diskalifiye şoku: Emine Sürsavur kimdir, diskalifiye mi olacak?

Emine Sürsavur, Yemekteyiz programının 16-20 Aralık yarışmacıları arasında yer aldı. Haftanın ilk üç günü evlere konuk olarak gidip yorum ve puanlama yapan Emine Sürsavur, dördüncü gün yarışacaktı ancak yarışmanın üçüncü gün tanıtımı şoke etkisi yarattı. Leyla Hanım’ın evine konuk olan Emine Hanım’ın “Ben diskalifiye olacağım siz yarışacaksınız” sözleri dikkat çekti.



Yemekteyiz Sunucusu Seda Sayan’ın “çok üzülürüm, güzel gidiyordu, iddialıydı.” Sözleri ise diskalifiye iddialarını çoğalttı. Emine Sürsavur’un akıbeti 18 Aralık tarihli bölümde netleşecek.

Dördüncü gün mücadele edecek olan Emine Sürsavur, 57 yaşında. Asıl mesleği terzilik olan yarışmacı aslen Kırşehirli ancak Ankara'da yaşıyor. Emekli olan Emine Sürsavur'un 1 kız ve 1 erkek olmak üzere 2 çocuğu ve 3 torunu var.