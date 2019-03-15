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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim olacak?

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Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim olacak?

Best Of bölümleriyle devam eden Yemekteyiz’de bugün final heyecanı yaşanacak. Menüsü ve yemekleri en çok beğenilen Yemekteyiz yarışmacısı hem birincilik ünvanına hem de 10 bin TL’ye sahip olacak. ‘Yemekteyiz birincisi kim oldu?’ Sorusunun yanıtı ilerleyen dakikalarda gelecek.

Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği Yemekteyiz bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Daha önce yarışan ve gerek menüleri gerekse açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken beş ismin yarıştığı Yemekteyiz Best Of’ta final heyecanı Sami Batuhan Yoldaş’ın evinde yaşanacak. İclal Aslan, Seyhan Bekiroğlu, Nazan Güngörmüş, İlker Özten’in evlerine konuk olarak giden Sami Batuhan Yoldaş, bu kez maharetlerini sergileyecek.

11-15 MART YARIŞMACILARI

İCLAL ASLAN KİMDİR?

40 yaşında ve evli olan İclal Aslan, çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Aslen Şanlıurfalı olan İclal Aslan, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. İlk yarışında birinci olan İclal Aslan, best of yarışında bir hayli iddialı.

SEYHAN BEKİROĞLU KİMDİR?

9 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Seyhan Bekiroğlu, 37 yaşında. Tasarımcılık yapan Seyhan Bekiroğlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Daha önce katıldığı Yemekteyiz'de birinciliği çok az bir farkla kaçıran Seyhan Hanım bu kez şampiyon olmayı hedefliyor.

NAZAN GÜNGÖRMÜŞ KİMDİR?

Best of yarışının üçüncü gün yarışmacısı Nazan Güngörmüş evli ve ev hanımı.

İLKER ÖZTEN KİMDİR?

İlker Özten, best of yarışının dördüncü gününde mücadele edecek. Moda sektöründe çalışan İlker Bey, genellikle gelinlik tasarımları yapıyor, kendisine mutfak konusunda da güveniyor.

SAMİ BATUHAN YOLDAŞ KİMDİR?

Yemekteyiz’in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Sami Batuhan Yoldaş, bayan kuaförlüğü yapıyor. 

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