Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim olacak?
Best Of bölümleriyle devam eden Yemekteyiz’de bugün final heyecanı yaşanacak. Menüsü ve yemekleri en çok beğenilen Yemekteyiz yarışmacısı hem birincilik ünvanına hem de 10 bin TL’ye sahip olacak. ‘Yemekteyiz birincisi kim oldu?’ Sorusunun yanıtı ilerleyen dakikalarda gelecek.
Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği Yemekteyiz bir haftayı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Daha önce yarışan ve gerek menüleri gerekse açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken beş ismin yarıştığı Yemekteyiz Best Of’ta final heyecanı Sami Batuhan Yoldaş’ın evinde yaşanacak. İclal Aslan, Seyhan Bekiroğlu, Nazan Güngörmüş, İlker Özten’in evlerine konuk olarak giden Sami Batuhan Yoldaş, bu kez maharetlerini sergileyecek.
11-15 MART YARIŞMACILARI
İCLAL ASLAN KİMDİR?
40 yaşında ve evli olan İclal Aslan, çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Aslen Şanlıurfalı olan İclal Aslan, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. İlk yarışında birinci olan İclal Aslan, best of yarışında bir hayli iddialı.
SEYHAN BEKİROĞLU KİMDİR?
9 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Seyhan Bekiroğlu, 37 yaşında. Tasarımcılık yapan Seyhan Bekiroğlu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Daha önce katıldığı Yemekteyiz'de birinciliği çok az bir farkla kaçıran Seyhan Hanım bu kez şampiyon olmayı hedefliyor.
NAZAN GÜNGÖRMÜŞ KİMDİR?
Best of yarışının üçüncü gün yarışmacısı Nazan Güngörmüş evli ve ev hanımı.
İLKER ÖZTEN KİMDİR?
İlker Özten, best of yarışının dördüncü gününde mücadele edecek. Moda sektöründe çalışan İlker Bey, genellikle gelinlik tasarımları yapıyor, kendisine mutfak konusunda da güveniyor.
SAMİ BATUHAN YOLDAŞ KİMDİR?
Yemekteyiz’in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Sami Batuhan Yoldaş, bayan kuaförlüğü yapıyor.
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