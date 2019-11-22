Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Seda Sayan'dan yarışmacıya büyük övgü: MasterChef edası var!
Beş farklı ismin yemek konusunda mücadele ettiği Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının son bölümünde final heyecanı yaşandı. 22 Kasım akşamı ekranlara gelen son bölümde gerçekleşen haftanın finalinde, en fazla puanı alan bir isim para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte, 18 22 Kasım haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi ve puan durumu.
Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz yarışması, cuma akşamı TV8 ekranlarında haftanın finali ile yayınlandı. İlgi gören yemek yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın finali Esra Uzun'un evinde gerçekleşti. Final günü Esma Hanım'ın yaptığı içliköfteyi yarışmacı Kazım Bey değerlendirdi. Sunucu Seda Sayan, Kazım Bey'in eleştirisine övgü yağdırarak, "Kazım Bey'de MasterChef edası var. Yorumları çok hakkaniyetli ve yerinde. Eleştirmek için eleştirmiyor." dedi. Yapılan eleştirilerin ardından haftanın puanlaması gerçekleşti. İşte, Seda Sayan ile Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi.
22 KASIM YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Esma Hanım'ın evinde yapıldı. Esma Hanım misafirlerinin karşısısına tavuklu patates çorbası, içli köfte, yeşil salata, şiş köfte, havuçlu pilav, meyveli muhallebi menüsü ile çıktı.
Yapılan puanlama sonrası Seda Sayan bu haftanın birincisini açıkladı. 22 Kasım Cuma günü Yemekteyiz'de 21 puan oy alarak birinci olan isim Kazım Bey oldu.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
Aysu Zehra Kılıç-Öğretmen
Kazım Karataş-Öğrenci
Cengiz Budak-İşletmeci
Fadime Aydın-Ev hanımı
Esra Uzun-Yönetici
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle