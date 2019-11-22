Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Seda Sayan'dan yarışmacıya büyük övgü: MasterChef edası var!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Seda Sayan'dan yarışmacıya büyük övgü: MasterChef edası var!
GeriTelevizyon Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Seda Sayan'dan yarışmacıya büyük övgü: MasterChef edası var!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.11.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Seda Sayan'dan yarışmacıya büyük övgü: MasterChef edası var!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Seda Sayan'dan yarışmacıya büyük övgü: MasterChef edası var!

Beş farklı ismin yemek konusunda mücadele ettiği Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının son bölümünde final heyecanı yaşandı. 22 Kasım akşamı ekranlara gelen son bölümde gerçekleşen haftanın finalinde, en fazla puanı alan bir isim para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte, 18 22 Kasım haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi ve puan durumu.

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz yarışması, cuma akşamı TV8 ekranlarında haftanın finali ile yayınlandı. İlgi gören yemek yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın finali Esra Uzun'un evinde gerçekleşti. Final günü Esma Hanım'ın yaptığı içliköfteyi yarışmacı Kazım Bey değerlendirdi. Sunucu Seda Sayan, Kazım Bey'in eleştirisine övgü yağdırarak, "Kazım Bey'de MasterChef edası var. Yorumları çok hakkaniyetli ve yerinde. Eleştirmek için eleştirmiyor." dedi. Yapılan eleştirilerin ardından haftanın puanlaması gerçekleşti. İşte, Seda Sayan ile Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi.

22 KASIM YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali Esma Hanım'ın evinde yapıldı. Esma Hanım misafirlerinin karşısısına tavuklu patates çorbası, içli köfte, yeşil salata, şiş köfte, havuçlu pilav, meyveli muhallebi menüsü ile çıktı.

Yapılan puanlama sonrası Seda Sayan bu haftanın birincisini açıkladı. 22 Kasım Cuma günü Yemekteyiz'de 21 puan oy alarak birinci olan isim Kazım Bey oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Aysu Zehra Kılıç-Öğretmen

Kazım Karataş-Öğrenci

Cengiz Budak-İşletmeci

Fadime Aydın-Ev hanımı

Esra Uzun-Yönetici

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle