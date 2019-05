Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte 29 Nisan – 3 Mayıs haftası Yemekteyiz'in birincisi

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'de haftanın son günü final heyecanı yaşandı. Best Of konsepti ile her gün ekranlara gelen Yemekteyiz'de, yarışmacılar hafta boyunda lezzetli yemekler, sofra sunumlarıyla rakiplerine karşı yarıştı ve bir isim birinci olarak büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte, 29 Nisan – 3 Mayıs haftası Yemekteyiz Best Of'un birincisi.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

29 Nisan – 3 Mayıs haftasında Yemekteyiz programında yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Ömer Akçay oldu. Böylece yarışmacı büyük ödülü kazanarak haftanın zirvesine oturdu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Ömer Akçay Kimdir?

Yemekteyiz’in ilk gün yarışmacısı Ömer Akçay, 46 yaşında ve ses sanatçısı. Aslen Erzurumlu olan yarışmacı, mutfakta zaman geçirmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor.

Melis Ümit Baş Kimdir?

Melis Ümit Baş, 34 yaşında ve butik sahibi. Aslen Kayseri’de olan ikinci gün yarışmacısı, ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. En az diğer yarışmacılar kadar iddialı olan Melis Ümit Baş, şimdiden kendisini haftanın birincisi ilan ediyor.

Ayten Uğur Kimdir?

Tekstil sektöründe çalışan Ayten Uğur, 42 yaşında. Yemek yapma konusunda kendisine bir hayli güvenen Ayten Uğur, üçüncü gün maharetlerini sergiledi.

Dilan Güney Kimdir?

Aslen Elazığlı olan Dilan Güney, 21 yaşında. Ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşayan ve oyunculuk yapan Dilan Güney, yemeklerine çok güveniyor.

Akın Uzunal Kimdir?

Final gününe ev sahipliği yapan Akın Uzunal, 27 yaşında ve bir teknoloji firması sahibi. Henüz yeni evli olan Akın Uzunal, zamanının büyük kısmını mutfakta geçirdiğini söylüyor. Ömer Akçay, Melis Ümit Baş, Ayten Uğur ve Dilan Güney’in evine konuk olarak katılacak olan Akın Uzunal, beşinci gün yarıştı.