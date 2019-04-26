Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? | İşte 22-26 Nisan Yemekteyiz birincisi
TV8 ekranlarında he gün yayınlanan ve ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı yemek yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti. Her gün farklı bir yarışmacının farklı menülerle rakiplerine karşı mücadele verdiği Yemekteyiz'de bir yarışmacı aldığı puanlara birinci oldu ve büyük ödülü kazandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte, 22-26 Nisan haftası Yemekteyiz birincisi.
Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz Best Of'ta heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tüm hafta boyunca yarışmacıların hazırladıkları lezzetli menülerle topladıkları puanlar sonucunda Yemekteyiz'in birincisi belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta 10 bin TL'lik para ödülünü hangi yarışmacı kazandı? İşte, Yemekteyiz Best Of'ta haftanın kazanan ismi.
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
22-26 Nisan haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta boyunca yaptığı puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Cihan Bora oldu. Böyle yarışmacı 10 bin TL'lik büyük ödülün kazananı oldu.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
Reyhan Kılıç Kimdir?
Yemekteyiz’de ilk gün yarışan Reyhan Hanım, bugüne kadar hiç çalışmamış. 37 yaşında olan Reyhan Hanım, Sivaslı ve iki çocuk annesi.
Süleyman Aslantaş Kimdir?
Süleyman Aslantaş, haftanın ikinci gününde maharetlerini sergileyecek. Aslen Ardahanlı olan yarışmacı aşçılık yapıyor. 15 yaşından beri lokantalarda çalışan Süleyman Aslantaş için yemek yapmak sadece mesleği değil, aynı zamanda yaşam tarzı.
Pınar Doğruyol Kimdir?
Yemekteyiz‘de haftanın 3. günü yarışacak olan isim Pınar Doğruyol, 41 yaşında ve resim öğretmeni. Aynı zamanda güzellik uzmanı olarak da çalışan yarışmacı, 10 yıllık evli.
Cihan Bora Kimdir?
Haftanın dördüncü gününde, finalden hemen önce performansını sergileyecek olan yarışmacı, 34 yaşında ve spor eğitmeni. Aslen Erzurumlu olan Cihan Bora, bekar ve İstanbul’da ailesi ile birlikte yaşamını sürdürüyor.
Selin Aksu Kimdir?
Selin Aksu, 26 yaşında ve yeni evli. Aslen Gaziantepli olan Selin Aksu, mesleği ise endüstri mühendisi. Dört gün boyunca yemekleri değerlendirecek olan Selin Aksu, finale ev sahipliği yapacak.
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