Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? | İşte 15-19 Nisan Yemekteyiz birincisi
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı yemek programı Yemekteyiz'de, haftanın son günü heyecanlı bekleyiş bitti ve bir yarışmacı büyük ödülü alarak birinci oldu. Yemekteyiz Best Of'ta bu hafta bir isim 10 bin TL'lik ödülü kazanarak haftanın zirvesine oturdu. Peki, her gün birbirinden farklı menülerle yarışmacıların rakiplerine karşı yarıştığı Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı? İşte, İşte 15-19 Nisan Yemekteyiz birincisi.
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı ve her gün TV8 ekranlarında saat 15.45'te izleyici ile buluşan Yemekteyiz Best Of'ta heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hafta boyunca bir yarışmacının farklı menülerle yarıştığı Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. İşte, 15-19 Nisan haftası Yemekteyiz birincisi.
YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
15-19 Nisan haftasında Yemekteyiz Best Of'ta, yarışmacıların hafta boyunca yaptığı puanlama sonucu bir isim 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Emin Çetin oldu. Çetin, böylece 10 bin TL'lik para ödülünü kazandı.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI
EMİN ÇETİN KİMDİR?
15 Nisan 2019 tarihinde haftanın ilk günü yarışan Emin Çetin apartman görevlisi ve yemek konusunda oldukça iddialı.
DERYA YAVUZ KİMDİR?
Yemekteyiz Best Of'ta 16 Nisan Salı günü rakiplerine karşı yarışan Derya Yavuz, ev hanımı. Derya Yavuz, yemekte kendisine güvendiğini belirtiyor.
YASİN OBUZ KİMDİR?
Yemekteyiz'in 18 Nisan Perşembe günü yarışacak yarışmacısı Yasin Obuz, kendi işletmesini yönetiyor. Obuz, yemek konusunda iddialı olduğunu söylüyor.
ESRA FURUNCI KİMDİR?
Yarışmanın 17 Nisan Çarşamba günü, hazırladığı farklı menüsüyle yarışan Esra Furuncı, pastacılıkla uğraşıyor. Furuncı, tatlı ve pasta konusunda oldukça iddialı.
ADEM ERGEN KİMDİR?
Yemekteyiz Best Of'da 19 Nisan Cuma günü yarışacak olan Adem Ergen satış uzmanı olarak çalışıyor. Haftanın son günü rakiplerine karşı yarışacak olan Adem Ergen yemekte iddialı.
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