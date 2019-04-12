Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte Yemekteyiz 8-12 Nisan haftası kazananı
'Best Of' konseptiyle ekranlara gelen Yemekteyiz'in 8-12 Nisan haftasında heyecanlı maraton tamamlandı. İlgiyle izlenen yarışmanın bu akşam ekrana gelen final bölümünde, haftayı birinci olarak kapatan ve 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi yarışmacının kim olduğu belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz'i kim kazandı?
Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan, Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı belli oldu. Beş gün boyunca yaptıkları yemeklerle birinci olabilmek adına mücadele eden iddilalı beş isimden kimin haftayı zirvede kapattığı akşamın sonunda belli oldu. İşte, 'Best Of' konseptiyle yayınlanan Yemekteyiz'de 8-12 Nisan haftasının kazananı ve puan durumu...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 18 puanla Gizem Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 22 puan alan Sinan Bey oldu. 24 puan alan Fatma Hanım ise haftayı üçüncü olarak kapadı. Haftayı ikincilikle tamamlayan Hikmet Bey toplamda 28 puan aldı. Büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi ise toplamda 30 puan alan Sevda Hanım oldu.
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