Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte Yemekteyiz 4-8 Mart haftası kazananı
'Best Of' konseptiyle ekranlara gelen Yemekteyiz'te 4-8 Mart haftası tamamlandı. ilgiyle izlenen yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümünde, haftayı birinci olarak kapatan ve 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacının kim olduğu belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz'i kim kazandı?
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan, sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği yarışma programı Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı belli oldu. Hafta boyunca yaptıkları yemeklerle birinci olabilmek adına mücadele eden beş isimden kimin haftayı zirvede kapattığı netleşti. İşte, 'Best Of' konseptiyle yayınlanan Yemekteyiz'de 4-8 Mart haftası kazananı ve puan durumu...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 21 puanla Deniz Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 26 puan alan Sefer Bey oldu. 30 puan alan Semih Bey haftayı üçüncü olarak kapadı. Haftayı ikincilikle tamamlayan Filiz Hanım toplamda 34 puan aldı. Büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi ise toplamda 35 puan alan Burcu Hanım oldu.
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